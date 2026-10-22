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Flávio Bolsonaro é ‘cúmplice’ do assassinato da menina Ana Clara, diz Lula

Caso da menina Ana Clara foi trazido à tona durante o debate Band/Jovem Pan, promovido no último domingo (18) no qual mandatário cobrou explicações do senador

Estadão Conteúdo

Flávio Bolsonaro em coletiva antes do debate da Band
Flávio Bolsonaro em coletiva antes do debate da Band Renato Pizzutto/Band

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL), é “cúmplice” do assassinato da menina Ana Clara.

“Como é que um ser humano, que é senador da República, que é pai, tem coragem de trabalhar para que o assassino de uma criança não seja condenado?”, questionou, em live promovida pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). “Ele ainda tenta raspar o número da bala, para que as pessoas não saibam de onde veio a bala. Então, não é só que ele é cúmplice de um assassinato, ele não quer que as pessoas saibam a verdade”, completou, ao conversar por vídeo com a atriz Camila Pitanga.

O caso da menina Ana Clara foi trazido à tona durante o debate Band/Jovem Pan, promovido no último domingo (18) no qual Lula cobrou explicações de Flávio por ter atuado como advogado do policial militar Bruno Dias Delaroli, acusado de efetuar o disparo que matou Ana Clara Gomes Machado, de cinco anos, em Niterói, em fevereiro de 2021.

O senador rebateu a acusação, argumentando que não se deveria criminalizar o exercício da advocacia. “Nem teve julgamento e você condenou o cara”, respondeu.

Na transmissão com Lula desta quinta, Janones disse que seu palpite é que a distância entre o petista e Flávio será maior que a da última eleição. O deputado ainda alertou os seguidores a não acharem que a eleição está ganha. “Precisamos continuar mobilizando”, disse.

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