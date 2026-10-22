Flávio Bolsonaro é ‘cúmplice’ do assassinato da menina Ana Clara, diz Lula

Caso da menina Ana Clara foi trazido à tona durante o debate Band/Jovem Pan, promovido no último domingo (18) no qual mandatário cobrou explicações do senador

O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL), é “cúmplice” do assassinato da menina Ana Clara.

“Como é que um ser humano, que é senador da República, que é pai, tem coragem de trabalhar para que o assassino de uma criança não seja condenado?”, questionou, em live promovida pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). “Ele ainda tenta raspar o número da bala, para que as pessoas não saibam de onde veio a bala. Então, não é só que ele é cúmplice de um assassinato, ele não quer que as pessoas saibam a verdade”, completou, ao conversar por vídeo com a atriz Camila Pitanga.

O caso da menina Ana Clara foi trazido à tona durante o debate Band/Jovem Pan, promovido no último domingo (18) no qual Lula cobrou explicações de Flávio por ter atuado como advogado do policial militar Bruno Dias Delaroli, acusado de efetuar o disparo que matou Ana Clara Gomes Machado, de cinco anos, em Niterói, em fevereiro de 2021.

O senador rebateu a acusação, argumentando que não se deveria criminalizar o exercício da advocacia. “Nem teve julgamento e você condenou o cara”, respondeu.

Na transmissão com Lula desta quinta, Janones disse que seu palpite é que a distância entre o petista e Flávio será maior que a da última eleição. O deputado ainda alertou os seguidores a não acharem que a eleição está ganha. “Precisamos continuar mobilizando”, disse.