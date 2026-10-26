Flávio Bolsonaro vence Lula na Papudinha, onde Vorcaro está preso

Senador recebeu 81 votos, sete a mais que o presidente reeleito, na seção eleitoral instalada no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília

Apesar da vitória do presidente Lula (PT) nas eleições desse domingo (25), Flávio Bolsonaro (PL) levou a melhor na votação realizada na Papudinha, no Distrito Federal. O senador recebeu 81 votos, contra 74 do petista, uma diferença de sete votos. O resultado inverte o placar do primeiro turno, quando Lula havia vencido por 74 votos a 70.

A seção eleitoral fica no 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. O local abriga presos e investigados de casos de repercussão nacional, entre eles o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto.

Também passaram pela unidade o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques.

O direito ao voto na seção é destinado a presos provisórios, que ainda não têm condenação definitiva, uma vez que pessoas com sentença transitada em julgado perdem temporariamente os direitos políticos – como é o caso de Jair Bolsonaro. É importante frisar que o resultado da votação na Papudinha representa a escolha dos eleitores habilitados a votar na unidade, e não necessariamente de todos os detentos do complexo.

Apesar da derrota na Papudinha, Lula foi reeleito presidente da República nesse domingo, após vencer Flávio Bolsonaro. O petista recebeu 51,79% dos votos válidos, o equivalente a 64,2 milhões de votos, enquanto o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro obteve 48,21%, cerca de 59,8 milhões.

Com o resultado, Lula assumirá em janeiro de 2027 seu quarto mandato presidencial, considerando os dois períodos anteriores, entre 2003 e 2010, e o atual, iniciado em 2023.