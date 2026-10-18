Flávio chega para debate e diz que campanha do PT é baseada em mentiras

Candidato do PL também afirmou que a expectativa para o encontro é a melhor possível

O candidato à Presidência e senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que a base da campanha do PT foram mentiras, em declaração a jornalistas antes do primeiro debate presidencial na TV Bandeirantes. A Jovem Pan também participa do pool de emissoras.

Flávio também disse que gostaria de ter tido o encontro com o presidente Lula (PT) no primeiro turno e que essa é uma oportunidade de “trazer a verdade à população brasileira”.

Vamos aproveitar essa oportunidade para confrontar essas mentiras. A base da campanha do PT foram as mentiras. Vai ser muito prazeroso esfregar algumas verdades na cara dele. Flávio Bolsonaro

Debate

O primeiro debate presencial das eleições de 2026 entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) será realizado neste domingo (18), às 20h, no estúdio da Band. A duração prevista é de cerca de duas horas. A Jovem Pan é uma das parceiras do debate.

Os âncoras Eduardo Oinegue e Adriana Araújo farão a mediação e formularão as perguntas da emissora. Um sorteio definiu o posicionamento: Flávio ficará do lado esquerdo e Lula do lado direito.

O programa está dividido em três blocos, com perguntas dos apresentadores e confronto direto entre os candidatos:

Primeiro bloco: Os âncoras fazem uma pergunta para cada candidato. Em seguida, os dois ficam livres no estúdio para debater por 30 minutos.

Segundo bloco: Os âncoras elaboram uma pergunta para cada participante. Depois, um candidato pergunta diretamente ao outro.

Terceiro bloco: Segue a mesma regra do bloco anterior (perguntas dos âncoras + confronto direto). O bloco termina com as considerações finais de cada candidato.

A transmissão será ao vivo pelas TVs, rádios e plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, em pool com TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e o jornal O Estado de S. Paulo.

As regras foram definidas pela direção da Band em acordo com os representantes dos partidos.