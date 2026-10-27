Flávio disse que iria ‘dar um tempo’ e não deu notícias, diz Rogério Marinho

Nesta terça-feira (27), a Jovem Pan informou que Flávio teria fugido do Brasil e já estaria nos EUA

O senador Rogério Marinho (PL) disse em coletiva nesta terça-feira (27) que não sabe o paradeiro de Flávio Bolsonaro (PL) e que, em seu último contato com o ex-candidato à Presidência, afirmou que Flávio informou que “daria um tempo” e depois não deu mais notícias.

Nesta terça-feira (27), a Jovem Pan informou que Flávio teria fugido do Brasil e já estaria nos EUA. A informação foi confirmada pela reportagem com fontes da Polícia Federal (PF) e interlocutores próximos à família Bolsonaro e à campanha do parlamentar, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A saída ocorre após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a entrega dos passaportes de Flávio e proibi-lo de viajar ao exterior.

A Jovem Pan apurou que, antes da viagem, Flávio discutiu a possibilidade de deixar o Brasil com um grupo muito restrito de pessoas próximas. Nas conversas, foram avaliados diferentes caminhos para uma eventual saída do país, mas o senador não chegou a comunicar uma decisão definitiva de viajar. Pelo contrário: disse aos interlocutores que preferia permanecer no Brasil para exercer o papel de oposição ao governo Lula.

No domingo (25), dia do segundo turno das eleições, deputados defenderam que a Argentina seria o caminho mais fácil caso Flávio decidisse deixar o território brasileiro. A possibilidade de atravessar a fronteira com o país vizinho passou a ser considerada nas discussões sobre as alternativas disponíveis ao senador.

Apesar dessas conversas, pessoas próximas afirmam que Flávio não havia confirmado que deixaria o Brasil. Parte dos aliados foi surpreendida nesta terça-feira pelas informações sobre a viagem.

A Jovem Pan tenta contato com Flávio Bolsonaro desde o início da manhã, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. A dificuldade para localizar o senador também foi relatada por integrantes da campanha, aliados políticos e pessoas próximas à família.

A confirmação de que o parlamentar está em um avião a caminho dos Estados Unidos representa um novo desdobramento das informações que começaram a circular durante a madrugada sobre uma possível saída pela fronteira com a Argentina. O local de embarque, a rota efetivamente utilizada e o aeroporto de destino ainda não foram confirmados pela reportagem.