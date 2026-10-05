Flávio elege 30 apoiados para o Senado; Lula, 18

Candidatos que estão no 2º turno da disputa presidencial tiveram 46 dos 54 nomes apoiados eleitos para o Senado

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conseguiu eleger 30 dos 48 candidatos ao Senado que receberam seu apoio durante a campanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 18 nomes de seus palanques oficiais eleitos neste domingo (4).

Os 2 candidatos também avançaram para o 2º turno da disputa pela Presidência da República. Flávio terminou o primeiro turno com 47,04% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,15%. A decisão será no dia 25 de outubro.

Juntos, candidatos apoiados pelos 2 presidenciáveis conquistaram 48 das 54 cadeiras do Senado que estavam em disputa, o equivalente a cerca de 89% das vagas renovadas neste ano.

Flávio teve candidatos apoiados eleitos em todas as regiões do país. O melhor resultado foi no Norte, onde 8 nomes de sua lista conquistaram vagas. No Centro-Oeste, Sudeste e Sul, foram 6 em cada região. No Nordeste, 4.

No caso de Lula, 13 dos 18 candidatos eleitos estão no Nordeste. O presidente também teve 3 apoiados eleitos no Norte e 2 no Sudeste. Nenhum nome de seus palanques oficiais foi eleito no Centro-Oeste ou no Sul.

APOIADOS POR FLÁVIO POR ESTADO

Norte

Acre: Márcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos)

Amapá: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD)

Rondônia: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)

Roraima: Nicoletti (PL)

Tocantins: Eduardo Gomes (PL)

Nordeste

Alagoas: Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB)

Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (Podemos)

Maranhão: Lahesio Bonfim (Novo)

Centro-Oeste

Distrito Federal: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)

Goiás: Gustavo Gayer (PL)

Mato Grosso: José Medeiros (PL)

Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL)

Sudeste

Espírito Santo: Evair de Melo (Republicanos)

Minas Gerais: Domingos Sávio (PL)

Rio de Janeiro: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL)

São Paulo: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL)

Sul

Paraná: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo)

Rio Grande do Sul: Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo)

Santa Catarina: Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL)

APOIADOS POR LULA POR ESTADO

Norte

Amazonas: Eduardo Braga (MDB)

Pará: Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União Brasil)

Nordeste

Bahia: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT)

Ceará: Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede)

Maranhão: Fufuca (PP)

Paraíba: João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

Pernambuco: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT)

Piauí: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD)

Rio Grande do Norte: Samanda de Lula (PT)

Sergipe: Rogério Carvalho (PT)

Sudeste

Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)

Minas Gerais: Marília Campos (PT)

Lula não teve candidatos de seus palanques oficiais eleitos no Centro-Oeste e no Sul.

SEM APOIO DOS 2

Dos 54 senadores eleitos neste domingo, 6 não aparecem nas listas de candidatos apoiados por Lula ou Flávio. São eles:

Amazonas : Plínio Valério (PSDB)

: Plínio Valério (PSDB) Goiás : Gracinha Caiado (União Brasil)

: Gracinha Caiado (União Brasil) Mato Grosso : Mauro Mendes (União Brasil)

: Mauro Mendes (União Brasil) Roraima : Teresa Surita (MDB)

: Teresa Surita (MDB) Sergipe : Alessandro Vieira (MDB)

: Alessandro Vieira (MDB) Tocantins: Alexandre Guimarães (MDB)

Neste ano, 54 das 81 cadeiras do Senado estavam em disputa. Cada Estado e o Distrito Federal elegeram 2 senadores para mandatos de 8 anos, de 2027 a 2035.

Flávio anunciou durante a campanha apoio a 48 candidatos ao Senado, distribuídos pelas 27 unidades da Federação. A relação incluía 33 candidatos do PL e nomes de outras 8 siglas.

Lula teve 51 candidatos em seus palanques oficiais para o Senado. A relação também reuniu políticos de diferentes partidos, entre eles PT, MDB, PSB, PSD, PDT, Rede, PSOL, PV e União Brasil.