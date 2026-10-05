Flávio elege 30 apoiados para o Senado; Lula, 18
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) conseguiu eleger 30 dos 48 candidatos ao Senado que receberam seu apoio durante a campanha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 18 nomes de seus palanques oficiais eleitos neste domingo (4).
Os 2 candidatos também avançaram para o 2º turno da disputa pela Presidência da República. Flávio terminou o primeiro turno com 47,04% dos votos válidos, enquanto Lula recebeu 45,15%. A decisão será no dia 25 de outubro.
Juntos, candidatos apoiados pelos 2 presidenciáveis conquistaram 48 das 54 cadeiras do Senado que estavam em disputa, o equivalente a cerca de 89% das vagas renovadas neste ano.
Flávio teve candidatos apoiados eleitos em todas as regiões do país. O melhor resultado foi no Norte, onde 8 nomes de sua lista conquistaram vagas. No Centro-Oeste, Sudeste e Sul, foram 6 em cada região. No Nordeste, 4.
No caso de Lula, 13 dos 18 candidatos eleitos estão no Nordeste. O presidente também teve 3 apoiados eleitos no Norte e 2 no Sudeste. Nenhum nome de seus palanques oficiais foi eleito no Centro-Oeste ou no Sul.
APOIADOS POR FLÁVIO POR ESTADO
Norte
- Acre: Márcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos)
- Amapá: Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD)
- Rondônia: Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL)
- Roraima: Nicoletti (PL)
- Tocantins: Eduardo Gomes (PL)
Nordeste
- Alagoas: Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB)
- Rio Grande do Norte: Styvenson Valentim (Podemos)
- Maranhão: Lahesio Bonfim (Novo)
Centro-Oeste
- Distrito Federal: Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL)
- Goiás: Gustavo Gayer (PL)
- Mato Grosso: José Medeiros (PL)
- Mato Grosso do Sul: Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL)
Sudeste
- Espírito Santo: Evair de Melo (Republicanos)
- Minas Gerais: Domingos Sávio (PL)
- Rio de Janeiro: Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL)
- São Paulo: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL)
Sul
- Paraná: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo)
- Rio Grande do Sul: Sanderson (PL) e Marcel van Hattem (Novo)
- Santa Catarina: Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL)
APOIADOS POR LULA POR ESTADO
Norte
- Amazonas: Eduardo Braga (MDB)
- Pará: Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União Brasil)
Nordeste
- Bahia: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT)
- Ceará: Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede)
- Maranhão: Fufuca (PP)
- Paraíba: João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB)
- Pernambuco: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT)
- Piauí: Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD)
- Rio Grande do Norte: Samanda de Lula (PT)
- Sergipe: Rogério Carvalho (PT)
Sudeste
- Espírito Santo: Renato Casagrande (PSB)
- Minas Gerais: Marília Campos (PT)
Lula não teve candidatos de seus palanques oficiais eleitos no Centro-Oeste e no Sul.
SEM APOIO DOS 2
Dos 54 senadores eleitos neste domingo, 6 não aparecem nas listas de candidatos apoiados por Lula ou Flávio. São eles:
- Amazonas: Plínio Valério (PSDB)
- Goiás: Gracinha Caiado (União Brasil)
- Mato Grosso: Mauro Mendes (União Brasil)
- Roraima: Teresa Surita (MDB)
- Sergipe: Alessandro Vieira (MDB)
- Tocantins: Alexandre Guimarães (MDB)
Neste ano, 54 das 81 cadeiras do Senado estavam em disputa. Cada Estado e o Distrito Federal elegeram 2 senadores para mandatos de 8 anos, de 2027 a 2035.
Flávio anunciou durante a campanha apoio a 48 candidatos ao Senado, distribuídos pelas 27 unidades da Federação. A relação incluía 33 candidatos do PL e nomes de outras 8 siglas.
Lula teve 51 candidatos em seus palanques oficiais para o Senado. A relação também reuniu políticos de diferentes partidos, entre eles PT, MDB, PSB, PSD, PDT, Rede, PSOL, PV e União Brasil.
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