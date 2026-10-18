Flávio justifica voto na escala 6×1 por escuta às ruas; Lula ataca trajetória do senador

O encerramento do modelo de trabalho na escala 6×1 virou pauta central no embate do segundo bloco do debate na Band. Questionado sobre sua mudança de posicionamento a respeito do tema, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) justificou ter votado a favor da medida após ouvir as cobranças dos trabalhadores em suas agendas pelo país, sinalizando abertura para rever posições se necessário.

“Eu rodei esse Brasil inteiro, ouvi você, trabalhador, que queria ter esse direito a mais um dia de folga. Por isso votei a favor. Eu sei ouvir. Se for de convivência, posso melhorar a minha opinião, e é assim que vou conduzir meu governo. Porque no atual governo você vai na praia com medo de ser assaltado dentro do ônibus”, afirmou Flávio.

Em réplica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atacou a trajetória do rival, afirmando que Flávio desconhece a realidade da classe trabalhadora e comparou os indicadores econômicos do atual governo com os da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Ele nunca trabalhou. Vocês conhecem um cidadão que nunca trabalhou? É o Flávio. Trabalhador para ele é coisa de ficção. Eu tenho consciência de que o custo de vida está caro, mas estava mais caro no governo do pai dele. Nos quatro anos do governo deles, a inflação de alimentos estava em 56,17%, agora está em 13%”, rebateu o petista.