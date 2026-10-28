Flávio nos EUA: veja fotos do jatinho que levou o senador e a família para Miami

Candidato derrotado nas eleições presidenciais de domingo (25) chegou na Flórida na manhã desta quarta-feira (28), com a mulher e as duas filhas

O senador e candidato derrotado nas eleições presidenciais de domingo (25), Flávio Bolsonaro (PL), chegou aos Estados Unidos nesta quarta-feira (28), acompanhado da mulher e das duas filhas, após fugir do Brasil pela fronteira com a Argentina. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e sua família voaram para a América do Norte em uma aeronave LV-JQW, um jatinho particular Gulfstream G400 da companhia aérea Baires Fly.

Flávio e sua família desembarcaram em Miami na manhã desta quarta, depois de uma parada para reabastecimento em Guayaquil, no Equador. De acordo com informações do serviço de rastreamento FlightAware, o avião pousou no país equatoriano às 5h25 e decolou novamente às 6h22, no horário de Brasília. Segundo o site argentino Infobae, o trajeto foi planejado para evitar o espaço aéreo brasileiro.

Luxuoso, o jatinho Gulfstream G400 possui poltronas largas e estofadas, com possibilidade de se tornarem camas. A aeronave tem capacidade para levar até 12 passageiros, dois pilotos e a tripulação.