Flávio prioriza ato com apoiadores e não participará de sabatina no SBT

De acordo com a campanha do candidato, o senador vai participar de ato em Fortaleza, no Ceará

O SBT anunciou nesta quarta-feira (21) que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) não irá participar de sabatina, marcada para a própria quarta-feira, promovida pela emissora para o segundo turno das eleições. Segundo o SBT, a justificativa seria compromissos de agenda.

De acordo com a campanha do candidato, Flávio vai participar de ato com apoiadores em Fortaleza, no Ceará.

Com a recusa, Flávio se torna o único presidenciável a não aceitar o convite para ser entrevistado pela emissora na disputa de 2026.

O atual presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), participou da sabatina, uma entrevista que durou 30 minutos, promovida pela emissora na última segunda-feira (19).

O petista, no entanto, cancelou a gravação da entrevista que daria à TV Record e que iria ao ar na noite desta quarta-feira. O motivo da recusa não foi informado pela campanha.

No primeiro turno, os outros presidenciáveis, Augusto Cury (Avante), Romeu Zema (Novo), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) foram sabatinados pelo SBT.