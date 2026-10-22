Flávio será um governo com mais poder que o Lula, diz Renan Santos

Segundo ele, a força eleitoral do bolsonarismo pode ampliar a capacidade de articulação de Flávio Bolsonaro caso ele vença a disputa presidencial.

O ex-candidato à Presidência da República, Renan Santos, afirmou em entrevista exclusiva à Jovem Pan, que uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro (PL) pode resultar em uma concentração de poder político superior à observada durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“O resultado das eleições mostrou Flávio dominante no Senado, dominante na Câmara e com possibilidade de nomear quem ele quiser pro STF. Então, nesse sentido, a primeira instância, um governo Flávio, sob a ótica da concentração de poder, ele vai ser um governo que vai ter mais poder do que o do Lula. E eu não acho que a família Bolsonaro com poder faz coisas boas”, afirmou.

Segundo ele, a força eleitoral do bolsonarismo pode ampliar a capacidade de articulação de Flávio Bolsonaro caso ele vença a disputa presidencial.

Crítico dos dois candidatos, Renan, que reforçou que não vai declarar apoio a nenhum dos candidatos no segundo turno, também questiona as propostas econômicas apresentadas durante a campanha e afirma que o eleitorado se viu diante de uma disputa polarizada.

Renan questiona a viabilidade de medidas anunciadas por Flávio Bolsonaro, especialmente a promessa de encontrar R$ 200 bilhões sem detalhar como os recursos seriam obtidos.

“Não há como se arrumar 200 bilhões por ano sem mexer numa reforma da previdência no funcionalismo, nas indexações, nas vinculações e certas denúncias fiscais. Não dá. É impossível”, afirmou.

Flávio não foi o único alvo, ele também criticou a ausência de detalhamento das propostas de Lula. Na avaliação dele, anúncios de benefícios e medidas voltadas ao endividamento da população precisam ser acompanhados de explicações sobre custos, financiamento e execução.