Flávio x Lula: o que dizem as pesquisas divulgadas na véspera do 2º turno

Quatro pesquisas eleitorais divulgadas neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, mostram Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos votos válidos. Os levantamentos da Gerp, Datafolha, Atlas/Bloomberg e BTG/Nexus apontam empate técnico entre os candidatos, considerando as respectivas margens de erro.

A maior diferença aparece na pesquisa Gerp, que mostra Flávio com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. No Datafolha, o resultado é de 51% a 49%. A Atlas/Bloomberg registra 50,8% para o candidato do PL e 49,2% para o petista, enquanto o BTG/Nexus aponta 50,5% a 49,5%.

Os votos válidos consideram apenas os votos destinados aos candidatos, excluindo brancos e nulos. É esse o critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para a divulgação dos resultados oficiais das eleições.

Gerp: Flávio tem 52% e Lula, 48%

A pesquisa Gerp mostra Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula. A diferença de quatro pontos percentuais configura empate técnico, segundo o instituto.

Na intenção de voto estimulada, considerando o total de entrevistados, Flávio aparece com 49% e Lula, com 46%. Outros 3% não souberam ou não responderam e 1% afirmou que não votará em nenhum dos candidatos. A rejeição é de 48% para Lula e 45% para Flávio, também em empate técnico.

A Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre os dias 22 e 24 de outubro de 2026, por telefone, em todas as unidades da federação. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95,55%. O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no TSE sob o número BR-09327/2026.

Datafolha: Flávio tem 51% e Lula, 49%

O Datafolha mostra Flávio Bolsonaro com 51% dos votos válidos, contra 49% de Lula. A diferença de dois pontos percentuais configura empate técnico na disputa pela Presidência da República.

O instituto entrevistou 4.050 pessoas nos dias 23 e 24 de outubro de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09540/2026.

Atlas/Bloomberg: Flávio tem 50,8% e Lula, 49,2%

A pesquisa Atlas/Bloomberg aponta Flávio Bolsonaro com 50,8% dos votos válidos, contra 49,2% de Lula. A diferença de 1,6 ponto percentual configura empate técnico.

Na intenção de voto que considera o total de entrevistados, Flávio registra 49,9%, enquanto Lula aparece com 48,4%. Outros 1,7% afirmaram que votarão em branco, nulo ou não souberam responder.

A Atlas/Bloomberg também mediu a avaliação do governo federal. Segundo o levantamento, 50,8% desaprovam o desempenho do presidente Lula, enquanto 47,9% aprovam.

A pesquisa ouviu 4.990 pessoas entre os dias 18 e 23 de outubro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-06380/2026.

BTG/Nexus: Flávio tem 50,5% e Lula, 49,5%

A pesquisa BTG/Nexus mostra Flávio Bolsonaro com 50,5% dos votos válidos, contra 49,5% de Lula. A diferença de um ponto percentual configura empate técnico.

Na pesquisa estimulada, considerando o total de entrevistados, Flávio tem 47% das intenções de voto, contra 46% de Lula. Brancos e nulos somam 5,2%, enquanto 1,8% não souberam ou não responderam.

O levantamento também mostra que 49,1% dos entrevistados rejeitam Lula, enquanto 46,5% afirmam que não votariam em Flávio Bolsonaro de jeito nenhum.

A pesquisa foi realizada pela Nexus, contratada pelo BTG Pactual, com 2.000 entrevistas por telefone nos dias 23 e 24 de outubro de 2026, em todas as unidades da federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-08234/2026.