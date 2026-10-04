Fufuca e Lahesio Bonfim são eleitos senadores pelo Maranhão

O ex-ministro André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo) foram eleitos neste domingo (4) senadores pelo Maranhão. Com 99,01% das urnas apuradas, eles alcançaram 21,43% e 20,65% dos votos válidos, respectivamente.

André Fufuca

André Luiz Carvalho Ribeiro, conhecido como André Fufuca ou Fufuca, nasceu em Santa Inês (MA) em 27 de agosto de 1989. Médico de formação, é filho do político Francisco Dantas Ribeiro Filho, o Fufuca Dantas, ex-prefeito de Alto Alegre do Pindaré. Entrou na política ainda estudante: em 2010, aos 21 anos, elegeu-se deputado estadual pelo PSDB com 32.628 votos e tornou-se o parlamentar mais jovem do país naquele momento. Cumpriu o mandato de 2011 a 2015 na Assembleia Legislativa do Maranhão, período em que concluiu o curso de Medicina e presidiu as comissões de Saúde e de Assuntos Municipais. Nesse intervalo, passou pelo PSD e pelo PEN.

Em 2014, elegeu-se deputado federal pelo PEN com 56.879 votos e assumiu o mandato em 2015. No primeiro ano, foi relator da CPI da Máfia das Órteses e Próteses; depois, tornou-se o mais jovem coordenador de bancada da Câmara e ocupou a segunda vice-presidência da Mesa Diretora entre 2017 e 2019, chegando a presidir a Casa interinamente. Em 2016 filiou-se ao PP, legenda pela qual se reelegeu em 2018, com cerca de 105,6 mil votos, e em 2022, com 135.078 votos. Na Câmara, foi líder do PP, quarto-secretário da Mesa e integrou o grupo político próximo a Eduardo Cunha e, depois, a Arthur Lira; votou a favor do impeachment de Dilma Rousseff.

Em 13 de setembro de 2023, aos 34 anos, assumiu o Ministério do Esporte no governo Lula, em substituição a Ana Moser, e permaneceu no cargo até 31 de março de 2026, com a cadeira de deputado licenciada. No ministério, defendeu a ampliação do acesso ao esporte olímpico, ao paradesporto e às práticas amadoras. Em 2026, deixou o Executivo e candidatou-se ao Senado pelo Maranhão pelo PP, com o nome de urna Fufuca.

Lahesio Bonfim

Lahesio Rodrigues do Bonfim nasceu em Marcos Parente (PI) em 30 de julho de 1978. Médico formado pela Universidade Estadual do Piauí, é servidor concursado do Instituto Federal do Maranhão e do município de Balsas, no sul do estado. Casado e pai de três filhos, passou por várias legendas antes de chegar ao Partido Novo: PT, PDT, PSB, PSDB, PSL, PTB, Agir e PSC. A primeira disputa eleitoral foi em 2008, quando concorreu à prefeitura de Marcos Parente pelo PDT e recebeu 588 votos. Em 2012, já em São Pedro dos Crentes (MA), foi candidato a vice-prefeito pelo PSB e a chapa ficou em segundo lugar, com 49,52% dos votos.

Em 2016, filiado ao PSDB, elegeu-se prefeito de São Pedro dos Crentes com 1.856 votos (55,37%). Em 2020, já no PSL, conquistou a reeleição com 3.136 votos (90,11%). No município, ficou conhecido como o “Prefeito das Casas”, em referência ao uso do próprio salário na construção de moradias para famílias de baixa renda. Em 1º de abril de 2022, renunciou ao cargo para disputar o governo do Maranhão pelo PSC. Terminou a eleição em segundo lugar, com 857.744 votos (24,87% dos válidos).

Depois da disputa estadual, filiou-se ao Novo. Em 2026, desistiu da pré-candidatura ao governo e registrou candidatura ao Senado pelo Maranhão, com o número 300, na coligação Pra Transformar o Maranhão. Até então, sua trajetória eleitoral havia se concentrado no Executivo municipal e em uma campanha majoritária estadual, sem passagem pelo Legislativo federal.