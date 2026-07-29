Genial/Quaest: ACM Neto empata tecnicamente com Jerônimo Rodrigues na BA

A corrida pelo governo da Bahia apresenta um cenário de acirrada disputa. Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (29), mostra um empate técnico no primeiro turno entre o ex-prefeito ACM Neto (União), com 39% das intenções de voto, e o atual governador Jerônimo Rodrigues (PT), que marca 38%. A margem de erro é de três pontos percentuais.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, Aroldo Felix (UP) e Ronaldo Mansur (PSOL) registram 1% cada. Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não vão votar somam 8%. Já os indecisos representam 13% do eleitorado baiano.

Segundo turno

Em uma simulação de confronto direto para o segundo turno, o candidato do União Brasil descola do limite do empate técnico. ACM Neto aparece à frente com 43% das intenções de voto. O atual governador, Jerônimo Rodrigues, atinge 39%. Brancos, nulos e os que não pretendem votar são 7%, e os indecisos somam 11%.

Rejeição dos candidatos

O levantamento também mediu o potencial de voto e a rejeição dos principais concorrentes ao Executivo. Jerônimo Rodrigues é o candidato em que 40% dos eleitores afirmam que não votariam de jeito nenhum. A rejeição de ACM Neto atinge 33% dos entrevistados.

Apesar da disputa voto a voto nas urnas, a atual gestão estadual mantém números positivos. A pesquisa aponta que 57% dos baianos aprovam o trabalho do governador, enquanto 34% desaprovam. A avaliação do governo é vista como positiva por 37%, regular por 35% e negativa por 23%.

Força evangélica

A estratificação dos dados revela vantagens distintas para os líderes dependendo do perfil demográfico. Entre os evangélicos, ACM Neto abre ampla vantagem, registrando 47% contra 29% do petista. Já entre os eleitores de religião católica, Jerônimo lidera com 45%, ante 37% do adversário.

No recorte por renda, o atual governador tem sua melhor performance entre os baianos que recebem até dois salários mínimos, alcançando 41%, enquanto Neto marca 35%. O cenário se inverte na faixa de renda superior a cinco salários, onde o ex-prefeito lidera com 48% contra 32% do petista.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.200 eleitores entre 23 e 27 de julho de 2026, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05856/2026.