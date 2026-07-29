Genial/Quaest: Tarcísio lidera 1º e 2º turnos na corrida ao governo de SP

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (29), mostra o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) liderando a disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. No principal cenário estimulado do primeiro turno, o candidato aparece à frente, com 41% das intenções de voto do eleitorado paulista.

O segundo colocado é o atual ministro Fernando Haddad (PT), com 26%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, a corrida não apresenta empate técnico no topo. Entre os demais nomes, Vera Lúcia (PSTU) tem 3%, enquanto Carlos Machado (PCB) e Vivian Mendes (UP) marcam 1% cada. Os indecisos somam 13% e os brancos e nulos chegam a 15%.

Ampla vantagem

Em uma simulação de confronto direto no segundo turno, o atual governador mantém uma vantagem confortável sobre o candidato petista. O levantamento indica que Tarcísio de Freitas registra 48% das intenções de voto contra 32% de Fernando Haddad.

Neste cenário polarizado, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 11%, enquanto 9% afirmam estar indecisos. A pesquisa mostra que os números sofreram poucas oscilações desde abril, demonstrando estabilidade na preferência do eleitorado no Estado por Tarcísio.

Rejeição petista

A consolidação de Tarcísio é sustentada pela boa avaliação de seu mandato executivo. Segundo os dados apurados, 55% dos paulistas aprovam o trabalho do atual governador, enquanto 29% desaprovam a gestão. Outros 16% não souberam ou não quiseram responder.

Na outra ponta, a disputa revela fortes gargalos. Fernando Haddad enfrenta 58% de rejeição (“conhece e não votaria”), contra 37% de rejeição atribuída a Tarcísio. O cenário local também reflete resistência ao governo federal: 58% desaprovam o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Força entre evangélicos

O raio-X demográfico revela que a base de sustentação do atual governador é expressiva entre o público religioso e masculino. Tarcísio alcança 52% entre evangélicos, enquanto Haddad soma apenas 16% neste segmento estratégico de votantes.

Entre o eleitorado masculino, a vantagem do republicano é de 50% contra 24% do adversário petista. Já na fatia do voto feminino, a corrida se mostra mais acirrada, mas com o líder ainda isolado: 34% contra 28% de Haddad.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.650 eleitores entre 23 e 27 de julho, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais face a face. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos BR-09998/2026 e SP-04846/2026.