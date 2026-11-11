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Política

Gilmar defende atuação de Andrei na PF em meio a crise: ‘Integridade e independência’

Publicação do ministro acontece após uma comissão do Senado aprovar um convite para o diretor do órgão esclarecer afastamento de 2 delegados que atuavam nas investigações do Master
Nícolas Robert

Nícolas Robert

Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues
Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues Carlos Moura / STF e Andressa Anholete / Agência Senado

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), saiu em defesa do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, nesta quarta-feira (11). Em publicação nas redes sociais, o decano da Corte afirmou que o chefe do órgão tem conduzido a corporação com “integridade e competência”.

Andrei tem sido alvo de críticas públicas de servidores, em meio a um momento de mudanças internas na PF. Além disso, o diretor-geral da corporação é acusado de interferência em investigações.

“Andrei Rodrigues, delegado de carreira que dedicou mais de duas décadas de sua vida ao Brasil, tem conduzido a Polícia Federal com integridade e independência. Sua postura republicana à frente da corporação dá a medida de seu caráter”Ministro Gilmar Mendes nas redes sociais

A postagem do ministro do STF aconteceu horas depois de a Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado aprovar um convite para Andrei Rodrigues esclarecer o afastamento de dois delegados que coordenavam as investigações do caso do Banco Master.

Além de Andrei, a CSP também aprovou um convite para ouvir o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva. Os requerimentos são de autoria do senador Alessandro Vieira (MDB-SE).

Reestruturação de diretorias e coordenadorias

A crise na Polícia Federal escalou nos últimos dias. O estopim foi nessa terça-feira (10), quando foi revelado o afastamento de dois delegados da corporação: Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes. As saídas aconteceram dias depois de ambos, responsáveis pelas investigações do caso Master, inserirem no sistema da PF três relatórios sobre o envolvimento de ministros do STF com Daniel Vorcaro, dono da instituição financeira. Os magistrados acusados são: Kassio Nunes Marques, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

Em outro momento da publicação, Gilmar Mendes afirmou que a autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, incluindo quando o diretor-geral resolver “promover mudanças administrativas legítimas”.

“A autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público. A trajetória de Andrei não deixa dúvida sobre a lisura de suas decisões de gestão. Registro meu apoio e meu reconhecimento pelos serviços que vem prestando ao país”, escreveu Gilmar.

Saída da ADPF

Em meio a toda essa polêmica, Andrei Rodrigues deixou de fazer parte da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF). A saída foi revelada nessa terça-feira.

Logo depois de Andrei sair da ADPF, a associação emitiu uma nota, onde criticou o afastamento dos dois delegados da PF. No comunicado, a entidade afirmou que a saída dos profissionais abre um precedente preocupante para a autonomia dos investigadores.

“Não compete ao diretor-geral da Polícia Federal interferir no conteúdo ou determinar a reformulação de documentos produzidos no exercício da atividade de polícia judiciária”ADPF em nota

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