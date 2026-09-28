Gilmar defende identificar ministros ligados ao caso Master antes de julgar Moraes
O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu nesta segunda-feira (28) a identificação de todos os ministros da Corte e outros juízes que aparecem nas investigações que envolvem o Banco Master e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
A solicitação foi feita por meio de uma questão de ordem apresentada na petição, na qual a Corte julga a abertura de uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes.
Para Gilmar Mendes, o julgamento de Moraes deve ficar suspenso definitivamente até que seja informado ao Supremo quais magistrados também foram citados nas conversas extraídas do celular de Vorcaro.
“Apuração parcial é apuração viciada, porque o recorte do objeto já constitui, ele próprio, um juízo prévio sobre o que merece e o que não merece ser esclarecido”, disse o ministro.
Gilmar Mendes também afirmou que a identificação é necessária para saber quem pode votar nos processos sobre o Master.
“Enquanto não se souber quais integrantes desta Corte foram mencionados e em que condição, não se saberá quem pode votar e quem se acha impedido nos feitos correlatos”, completou.
No dia 15 deste mês, o ministro Flávio Dino pediu vista do julgamento que vai decidir se o caso do ministro Alexandre de Moraes poderá ser julgado pelo STF.
O prazo para devolução do processo para julgamento é de 90 dias.
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