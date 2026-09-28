Salles desiste de candidatura ao Senado a anuncia apoio o Derrite e Do Prado

Anúncio foi feito ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e dos candidatos à Casa Alta Guilherme Derrite e André do Prado

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) desistiu, nesta segunda-feira (28), da candidatura ao Senado por São Paulo. A decisão foi anunciada na reta final da campanha para as eleições de 2026. O anúncio foi feito ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e dos candidatos à Casa Alta Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL).

“Fizemos aqui um grande arranjo, um arranjo importante para as candidaturas do nosso campo”, disse Tarcísio. “O Ricardo Salles tinha toda legitimidade para continuar sua caminhada, mas deu um passo ao lado por um objetivo maior, que é conquistar duas vagas no Senado”, completou o governador.

Ao explicar a decisão, Salles afirmou que divergências políticas e pessoais deveriam ser deixadas de lado diante do cenário nacional. “O momento é tão grave que diferenças, opiniões diferentes têm que ser deixadas de lado, justamente porque o risco de uma catástrofe, de uma reeleição do presidente Lula é muito grande. E o país não merece isso”, declarou.

“Portanto, questões pessoais, opiniões diferentes, enfim, tudo isso fica menor diante de um objetivo maior”, acrescentou o deputado. Salles também afirmou que São Paulo vive uma situação diferente por causa da liderança de Tarcísio. “Aqui em São Paulo, graças à liderança do governador Tarcísio, nós estamos relativamente confortáveis com uma grande possibilidade, creio eu, de vencermos no primeiro turno.”

Questionado sobre a disputa presidencial, Salles disse que seguirá apoiando Romeu Zema enquanto o governador de Minas Gerais for o candidato do Novo. “Enquanto o Zema for o candidato do meu partido, eu tenho a obrigação moral de apoiá-lo”, afirmou.

O deputado, no entanto, disse que apoiaria uma eventual decisão de Zema de aderir a uma união já no primeiro turno. “Se o Zema entender, e acho que há elementos para isso, de que seja possível uma união já no primeiro turno, essa decisão dele terá meu apoio”, declarou. Segundo Salles, caso Zema mantenha a candidatura, ele continuará apoiando o correligionário e, em um eventual segundo turno, estará “em torno do Flávio”.

Salles havia oficializado a candidatura ao Senado pelo Novo depois de o partido fechar apoio à reeleição do governador em São Paulo. Antes disso, o deputado chegou a avaliar uma mudança para o PP e uma tentativa de reeleição à Câmara, mas descartou a possibilidade e decidiu permanecer no Novo para disputar uma das duas vagas ao Senado.

Ao longo da campanha, Salles disputou espaço principalmente com Derrite e André do Prado dentro do eleitorado de direita em São Paulo. Em sabatina à Jovem Pan, o ex-ministro do Meio Ambiente criticou o comando do PL e afirmou que André do Prado não representava a direita.

Na pesquisa Datafolha divulgada na última quinta-feira (24), Salles aparecia com 4% das intenções de voto. Marina Silva (Rede) tinha 15%, Simone Tebet (PSB), 14%, enquanto André do Prado e Guilherme Derrite registravam 12% cada. O levantamento ouviu 1.610 pessoas entre os dias 22 e 24 de setembro e tinha margem de erro de dois pontos percentuais.