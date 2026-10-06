Gilmar Mendes arquiva pedido de investigação contra vice de Flávio por estupro

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (6) o arquivamento de um pedido de investigação contra o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL). Candidato a vice-presidente na chapa com Flávio Bolsonaro (PL), ele foi acusado de estupro.

A decisão do ministro acata pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR) em arquivar o caso por contradição nos depoimentos. O órgão também afirmou que não foi possível identificar as pessoas diretamente envolvidas.

Em março, o deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) e a senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) protocolaram notícia-fato contra o parlamentar no STF. Eles acusaram o candidato à vice de ter mantido relações sexuais com uma adolescente de 13 anos em Alagoas, com ajuda de terceiros.

Segundo os parlamentares, para ocultar o caso, Gaspar teria “promovido pagamentos e sucessivas mudanças de endereço” da adolescente e de uma criança que seria fruto dos supostos abusos. O candidato à vice chegou a fazer um teste de DNA para rebater as alegações contra ele.

O requerimento apresentado no STF não detalhava quem eram os envolvidos. Posteriormente, Lindbergh disse ter enviado os nomes sob reserva à Polícia Federal (PF).