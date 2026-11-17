Bancada na Câmara deve se reunir nesta terça para explicar projeto e evitar crise na análise do texto

Líderes petistas e do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apostam que o racha na base do partido em torno do projeto de ajuste fiscal pode ser contornado em uma reunião nesta terça-feira (17) com a bancada na Câmara dos Deputados. O encontro deve acontecer na parte da tarde e há a expectativa da participação do ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti.

A reunião acontece em meio à retomada da discussão da proposta no plenário do Senado nesta terça. O texto prevê a redução de R$ 56 bilhões a R$ 60 bilhões de despesas na União em 2027. A base da proposta já foi aprovada pelos senadores, que votarão os destaques ao projeto antes de enviá-lo à Câmara.

De acordo com líderes ouvidos pela Jovem Pan, há apenas um pequeno grupo de deputados contrário ao ajuste fiscal. Eles lembram que o próprio PT já aprovou uma resolução favorável ao projeto enviado pelo Palácio do Planalto. “Na medida que vai sendo esclarecido o projeto, o apoio vai aumentando”, disse um parlamentar sob reserva.

Uma das principais críticas está na exclusão da receita de impostos sobre a exportação de petróleo bruto da receita corrente líquida, usada para definir o piso constitucional da saúde e da educação. Governistas querem explicar que apenas o excedente de valores arrecadados com o imposto ficariam de fora do cálculo para saúde e educação. Na prática, o Planalto não seria obrigado a aumentar os gastos com o setores.

Um dos principais críticos ao ajuste fiscal, o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) tem intensificado a ofensiva contra a proposta nas redes sociais. Ele chegou a chamar Bruno Moretti de “autoritário” e disse que a medida é perigosa em período de aperto monetário.

“Ele [Bruno Moretti] sempre soube que associar um ajuste fiscal a um aperto monetário num cenário de desaceleração é extremamente perigoso”, afirmou.

“E me surpreendeu ainda mais o modo autoritário de encaminhar a proposta. Os líderes do governo não foram articulados para isso, nem tão pouco os líderes dos partidos mais próximos da base. Todos fomos comunicados no mesmo dia em que se pretendia votar a matéria”, concluiu.