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Helder e Chicão são eleitos para o Senado do Pará

Com 100% das urnas apuradas, Helder obteve 26,10% dos votos; Chicão teve 22,45%

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Helder e Chicão
Helder e Chicão Ricardo Stuckert/PR/Reprodução/Instagram

Com 100% das urnas apuradas, Helder (MDB) e Chicão (União Brasil) foram eleitos neste domingo (4) para o Senado pelo Pará.

Helder obteve 2.342.070 votos, equivalente a 26,10%. Chicão recebeu 2.014.409 votos, corresponde a 22,45%.

Quem é Helder

Helder Barbalho foi vereador de Ananindeua, deputado estadual, prefeito de Ananindeua, ministro e governador do Pará por dois mandatos. Filho do senador e ex-governador Jader Barbalho e da deputada federal Elcione Barbalho, iniciou a carreira eleitoral aos 21 anos, quando foi eleito vereador. Também integrou os governos Dilma Rousseff e Michel Temer, ocupando os ministérios da Pesca e Aquicultura, dos Portos e da Integração Nacional. Foi eleito governador em 2018 e reeleito em 2022, antes de deixar o cargo em abril de 2026 para disputar o Senado.

Quem é Chicão

Francisco das Chagas Silva Melo Filho, conhecido como Chicão, é o atual presidente da Assembleia Legislativa do Pará. Antes, foi vice-prefeito de Ananideua, e chefe do Executivo do mesmo município.

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