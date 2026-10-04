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Homem morre enquanto votava em Pernambuco

A vítima tinha 68 anos
Fernando Keller

Fernando Keller

Homem morre enquanto votava em Pernambuco
Sem título Reprodução

Um homem de 68 anos morreu em Cupira, no Agreste de Pernambuco, enquanto votava neste domingo (4) de Eleições.

Segundo a Polícia Civil, ele sofreu um mal súbito enquanto estava em uma cabine de votação.

Ainda segundo a polícia, a investigação segue em andamento. A Delegacia de Cupira registrou o caso como morte natural.

O homem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local, conforme imagens que circulam nas redes sociais.

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