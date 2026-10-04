Homem morre enquanto votava em Pernambuco

Um homem de 68 anos morreu em Cupira, no Agreste de Pernambuco, enquanto votava neste domingo (4) de Eleições.

Segundo a Polícia Civil, ele sofreu um mal súbito enquanto estava em uma cabine de votação.

Ainda segundo a polícia, a investigação segue em andamento. A Delegacia de Cupira registrou o caso como morte natural.

O homem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu no local, conforme imagens que circulam nas redes sociais.