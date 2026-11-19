As conversas para a formação de uma federação entre MDB e PSDB avançaram nesta quarta-feira (18), mas a união das legendas pode ser empurrada para 2027 em meio aos impasses sobre os comandos nos estados do Nordeste. Uma nova rodada de negociações deve acontecer nos próximos dias.

De acordo com fontes a par das negociações, um dos entraves está no comando da federação em estados como Alagoas, Bahia e Ceará. Já outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, as lideranças estão parcialmente consolidadas.

As legendas retomaram as conversas para a federação na última semana após meses de pausa. Na quarta, os presidentes dos partidos, Baleia Rossi (MDB-SP) e Aécio Neves (PSDB-MG), voltaram a se reunir para debater questões práticas da federação, mas sem avanço. Para interlocutores, a oficialização da frente vai demorar mais tempo que o esperado.

Alagoas e Ceará têm os casos mais significativos. No caso do primeiro, Renan Calheiros, cacique do MDB, está de olho no comando da federação no estado. Ele disputa espaço com João Henrique Caldas, o JHC, governador eleito de Alagoas pelo PSDB. Um interlocutor tucano admitiu à Jovem Pan a preocupação da disputa gerar um desgaste e JHC acabar deixando o partido.

Já no Ceará, outros dois caciques olham para o comando da federação. Eunício Oliveira, ex-presidente do Senado, é o principal nome do MDB para assumir o posto. Do outro lado, Ciro Gomes, que disputou o governo de estado nas eleições deste ano, é quem os tucanos avaliam como o melhor nome para a região.

A federação entre tucanos e emedebistas é uma tentativa de fortalecer ambas as bancadas no Congresso Nacional já na próxima legislatura. Caso avance, a federação terá 47 deputados federais no próximo ano, ultrapassando as bancadas de Republicanos e PSD. Já no Senado, a bancada seria representada por 10 parlamentares.