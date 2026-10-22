Irmã de Carla Zambelli declara voto em Lula no segundo turno: ‘Não dá mais para se omitir’
A irmã da ex-deputada federal Carla Zambelli (PL), Paula Zambelli Salgado Brasil, declarou voto no presidente Lula (PT) no segundo turno das eleições presidenciais, marcado para o próximo domingo (25). Em vídeo publicado nas redes sociais, a advogada e professora universitária disse que não pretende mais esconder seu posicionamento político.
“Eu sou uma Zambelli que vota 13″Irmã de Zambelli (PL), Paula Zambelli Salgado Brasil
Segundo Paula, a decisão de se manifestar publicamente também está relacionada à exposição de sua irmã, muito atrelada ao bolsonarismo.
Paula afirmou que esperou o encerramento do primeiro turno para tornar sua escolha pública, com o objetivo de evitar possíveis prejuízos aos familiares. Ela também disse que mantém uma relação de afeto com Carla, com a mãe e com o irmão, Bruno Zambelli (PL), deputado estadual de São Paulo, apesar das diferenças de posicionamento político.
“Eu amo a Carla, minha mãe, eu amo o Bruno, meu irmão, e eu tenho uma grande admiração pelas pessoas que eles são, mas eu penso diferente deles”, afirmou.
Assista ao vídeo:
Situação de Zambelli
Zambelli foi presa na Itália em julho de 2025, após deixar o Brasil depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em maio de 2026, porém, a Corte de Cassação italiana negou o primeiro pedido de extradição, relacionado à condenação de dez anos de prisão por invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e determinou sua soltura.
A Justiça italiana marcou para 27 de outubro de 2026 uma nova audiência para analisar o pedido de extradição de Zambelli. A sessão vai avaliar o pedido do governo brasileiro para que ela seja enviada ao Brasil para cumprir a pena de 5 anos e 3 meses de prisão por perseguir, armada, o jornalista Luan Araújo, em São Paulo, na véspera do segundo turno das eleições de 2022.
A ex-parlamentar permanece em liberdade na Itália enquanto aguarda a análise do novo pedido de extradição.
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