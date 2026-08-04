Isolado por partidos, Flávio terá vice do PL; Marinho ganha força

Apesar de vontade de vice mulher, realidade se impôs e nome do coordenador da campanha se tornou o mais viável

O candidato a vice-presidente na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL), cuja definição será anunciada nesta quarta-feira (05), às 11h, deve sair dos quadros do próprio partido. Após dificuldades para fechar alianças e atrair uma legenda para compor a chapa, a campanha passou a trabalhar com maior força com a possibilidade de uma composição puro-sangue.

Anúncio vai ser realizado durante coletiva de imprensa em Brasília.

Entre os nomes discutidos nos bastidores estão o do senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha presidencial, e o da vereadora de Fortaleza Priscilla Costa (PL). Segundo apuração da Jovem Pan, neste momento, Marinho aparece como o favorito para ocupar a vaga, entretanto, ainda não tem nada decidido. De acordo com apuração da Jovem Pan, haverá na noite desta terça plantão para bater o martelo em quem vai compôr a chapa.

A possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro integrar a chapa também chegou a ser cogitada, e ainda é uma possibilidade, entretanto, fonte próxima da ex-primeira dama descarta possibilidade. A tendência é que ela dispute uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal, movimento que, segundo interlocutores, está bem encaminhado.

Nos bastidores, um dos fatores que fortalecem o nome de Rogério Marinho é o apoio do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Integrantes da campanha afirmam que a influência de Valdemar aumentou nos últimos dias após a chegada do marqueteiro Duda Lima para comandar a estratégia eleitoral de Flávio. Os dois mantêm uma relação próxima e, na avaliação de aliados, isso ampliou o peso do dirigente nas principais decisões da campanha.

Um auxiliar de Rogério Marinho confirmou à Jovem Pan que as conversas estão em andamento e reconheceu que a possibilidade de o senador assumir a vice é concreta. “Ele não tem nada a perder, nem a ganhar”, resumiu.

Antes cogitada, Júlia Zanatta, também do PL, está praticamente descartada. Ele é considerada “explosiva” e o entorno de Flávio acredita que que a deputada poderia dar declarações polêmicas que prejudicariam a campanha.

Outros nomes femininos como Simone Marquetto, Daniella Marques e Renata Abreu foram sondados, mas acabaram de fora por conta da neutralidade de seus partidos.

Apesar disso, integrantes da campanha admitem que a prioridade inicial era escolher uma mulher para a vaga. A avaliação interna era de que uma candidata a vice poderia facilitar a aproximação de Flávio com o eleitorado feminino. Sem conseguir atrair um nome considerado competitivo fora do partido, porém, a campanha passou a admitir que esse objetivo pode ficar em segundo plano na definição da chapa.