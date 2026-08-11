Líder do PT passa mal em reunião, é retirado de maca e Motta suspende sessão na Câmara

Pedro Uczai recebeu os primeiros atendimentos no local e foi conduzido em maca ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (DEMED)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), suspendeu a sessão na Câmara nesta nesta terça-feira (11) após o líder do PT, Pedro Uczai, passar mal durante reunião de líderes e precisar ser retirado de maca do local.

Em nota, a Liderança do Partido dos Trabalhadores informou que o parlamentar recebeu os primeiros atendimentos no local e foi conduzido em maca ao Departamento Médico da Câmara dos Deputados (DEMED), onde permaneceu sob cuidados iniciais da equipe de saúde da Casa.

“Após avaliação médica e estabilização do quadro, Pedro Uczai manteve contato com os profissionais, demonstrando consciência e orientação. Como medida preventiva e para realização de exames complementares mais aprofundados, ele foi transferido para o hospital DF Star, onde dará continuidade ao acompanhamento diagnóstico.”, diz o comunciado.

Uczai, de 63 anos, é lider do Partido dos Trabalhadores (PT), ele ucedeu o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) na liderança do partido na Câmara.

A reunião de líderes é realizada nas semanas de sessões deliberativas para definir a pauta da Casa. Estão previstas sessões nas semanas de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro.