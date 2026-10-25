Lorenzo Pazolini x Ricardo Ferraço: acompanhe o 2º turno para governador no Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o governo; veja a apuração em tempo real

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) disputam o segundo turno para o governo no Espírito Santo nas Eleições 2026. A votação decisiva está marcada para 25 de outubro.

A Jovem Pan acompanha a apuração e a atualização dos votos durante a definição do novo governador.

Para acompanhar a apuração do segundo turno para governador no Espírito Santo, clique aqui.