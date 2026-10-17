Luchsinger nega crime, mas diz que fará delação premiada: ‘Lula é mentiroso’

Por meio da Secom, o chefe do Executivo voltou a negar ter mantido 'qualquer interlocução' com a lobista

A lobista Roberta Luchsinger disse neste sábado (17) ter desejo de firmar acordo de delação premiada. Nos últimos meses, ela foi alvo da Operação Sem Desconto, que investiga as cobranças indevidas em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Eu não vou poupar nenhum detalhe, eu não vou poupar ninguém. Pode ser presidente da República, que, a meu ver, é um grande mal-caráter, é um grande mentiroso. E, eu repito: um grande covarde. Não vou poupar filho de presidente”, declarou Luchsinger em entrevista à CNN Brasil.

A lobista chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “mentiroso” por sua declaração de que não a conhecia. Segundo Luchsinger, ela era a melhor amiga do filho do petista e empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha.

Luchsinger também negou ter cometido qualquer crime. Perguntada sobre a sua relação com o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, a lobista disse que era profissional e que rompeu o contrato quando o esquema de descontos indevidos se tornou público. Ela contou que o apresentou a Lulinha, mas respondeu não saber como era a relação até ser divulgado pela imprensa.

A lobista e Lulinha são alvos de três inquéritos por suposto tráfico de influência, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Eles teriam atuado em benefício privado junto ao governo Lula.

Luchsinger disse que teve contato com ministros da gestão do petista, mas para tratar de políticas públicas ou promover acesso ao chefe do Executivo. A lobista contou que tratou com chefes das pastas da Educação e da Comunicação.

Ela também afirmou que Lulinha tinha relação com ministros do governo.

Em nota à CNN Brasil, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) disse que Lula “desconhece inteiramente os fatos relatados” por Luchsinger. Também declarou que o chefe do Executivo “jamais manteve qualquer interlocução com ela”.

A Secom afirmou que “causa estranheza” que Luchsinger dê essas declarações às vésperas do segundo turno, marcado para 25 de outubro. O chefe do Executivo disputa a Presidência contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Em nota à Jovem Pan, o Ministério da Educação (MEC) negou “qualquer discussão” com Luchsinger ou Lulinha.

O Ministério das Comunicações (MCom) disse, em nota à Jovem Pan, que “nunca houve nenhuma tratativa” com a lobista ou com o filho de Lula.

Leia a íntegra da nota da Secretaria de Comunicação da Presidência

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconhece inteiramente os fatos relatados pela senhora Roberta Luchsinger. Como já esclareceu em outras ocasiões, jamais manteve qualquer interlocução com ela, nunca recebeu suas demandas e tampouco tem conhecimento de supostas tratativas como as mencionadas. Importante ressaltar que não existe nenhum contrato do governo federal com a Roberta”.

“Causa estranheza que essas declarações sejam lançadas justamente às vésperas do segundo turno da eleição. O Brasil já assistiu, em outros processos eleitorais, à divulgação de denúncias sem comprovação, usadas como instrumento de manipulação da opinião pública. A repetição desse expediente representa uma tentativa irresponsável de tumultuar o processo democrático e interferir na livre escolha dos eleitores”.

Leia a íntegra da nota do Ministério da Educação

“Nunca houve qualquer discussão ou tratativa envolvendo o Ministério da Educação (MEC) com Roberta Luchsinger ou Fábio Luís Lula da Silva”.

Leia a íntegra da nota do Ministério das Comunicações

“O Ministério das Comunicações informa que nunca houve nenhuma tratativa com Roberta ou Fábio para acesso à agenda da Presidência da República. Todos os contatos para agendar compromissos com a Presidência sempre foram feitos pelas vias institucionais. A pasta esclarece ainda que eles nunca estiveram no Ministério das Comunicações”.