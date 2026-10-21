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Política

Lula cancela gravação de entrevista com a Record nesta quarta-feira

O presidente viaja na tarde desta quarta-feira para Belo Horizonte, onde participa de ato de campanha às 17 horas, ao lado da Praça da Estação

Estadão Conteúdo

Lula (2)
A campanha do presidente não respondeu aos questionamentos da reportagem quanto à participação de Lula WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cancelou a gravação que faria com a Record nesta quarta-feira (21), apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). A entrevista com o presidente iria ao ar na noite desta quarta-feira. Não há definição se haverá uma gravação em outro dia.

A campanha do presidente não respondeu aos questionamentos da reportagem quanto à participação de Lula na Record e aos motivos do cancelamento.

O presidente viaja na tarde desta quarta-feira para Belo Horizonte, onde participa de ato de campanha às 17 horas, ao lado da Praça da Estação.

Lula não pretende viajar na quinta-feira (22). Segundo o presidente do PT e coordenador da campanha, Edinho Silva, ele deve ficar em Brasília para se preparar para o debate promovido pela Globo na noite de sexta-feira (23).

Lula deve usar a quinta e a sexta-feira para discutir estratégias e treinar para o debate contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).

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