Lula cancela gravação de entrevista com a Record nesta quarta-feira
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), cancelou a gravação que faria com a Record nesta quarta-feira (21), apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). A entrevista com o presidente iria ao ar na noite desta quarta-feira. Não há definição se haverá uma gravação em outro dia.
A campanha do presidente não respondeu aos questionamentos da reportagem quanto à participação de Lula na Record e aos motivos do cancelamento.
O presidente viaja na tarde desta quarta-feira para Belo Horizonte, onde participa de ato de campanha às 17 horas, ao lado da Praça da Estação.
Lula não pretende viajar na quinta-feira (22). Segundo o presidente do PT e coordenador da campanha, Edinho Silva, ele deve ficar em Brasília para se preparar para o debate promovido pela Globo na noite de sexta-feira (23).
Lula deve usar a quinta e a sexta-feira para discutir estratégias e treinar para o debate contra o senador Flávio Bolsonaro (PL).
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