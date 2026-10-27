Lula comenta fuga de Flávio: ‘Brasil é a segunda pátria dele’
O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta terça-feira (27) a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil para os EUA. “A família Bolsonaro é isso, o Brasil é a segunda pátria deles”, disse o presidente.
Lula disse ainda que todas as vezes que perdeu nunca saiu do país e que considera vergonhoso o que Flávio Bolsonaro fez.
“Eu perdi para o Collor e fiquei, perdi para o FHC e fiquei, Serra perdeu para mim e ficou, Alckmin perdeu e ficou. Que culpa tem na consciência um cidadão que foge do seu país?”, disse Lula durante comemoração dos seus 81 anos.
Lula afirmou que, quando foi acusado e preso, recebeu convites de embaixadas mas decidiu continuar no Brasil. “Tive muitos convites de embaixadas mas eu resolvi ficar aqui e me entregar à PF porque queria provar a minha inocência”, completou.
Assuntos
continue lendo
- EUA concederão visto a Flávio Bolsonaro e sua família Beatriz Manfredini · há 26 minutos
- Relembre outros nomes ligados ao bolsonarismo que fugiram do país Estadão Conteúdo · há 47 minutos
- Flávio disse que iria ‘dar um tempo’ e não deu notícias, diz Rogério Marinho Jovem Pan · há 1 hora
- Flávio Bolsonaro chega aos EUA depois de fugir do Brasil um dia após derrota nas eleições Beatriz Manfredini · há 2 horas