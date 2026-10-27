Lula comenta fuga de Flávio: ‘Brasil é a segunda pátria dele’

Durante comemoração dos seus 81 anos nesta terça-feira (27), presidente disse que 'sair do Brasil é vergonhoso'

O presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou nesta terça-feira (27) a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil para os EUA. “A família Bolsonaro é isso, o Brasil é a segunda pátria deles”, disse o presidente.

Lula disse ainda que todas as vezes que perdeu nunca saiu do país e que considera vergonhoso o que Flávio Bolsonaro fez.

“Eu perdi para o Collor e fiquei, perdi para o FHC e fiquei, Serra perdeu para mim e ficou, Alckmin perdeu e ficou. Que culpa tem na consciência um cidadão que foge do seu país?”, disse Lula durante comemoração dos seus 81 anos.

Lula afirmou que, quando foi acusado e preso, recebeu convites de embaixadas mas decidiu continuar no Brasil. “Tive muitos convites de embaixadas mas eu resolvi ficar aqui e me entregar à PF porque queria provar a minha inocência”, completou.