Lula cresce 22,6% em cidade da Bahia onde Nikolas gravou vídeo sobre Nordeste

Com a legenda 'O Nordeste que foi esquecido', vídeo viralizou com críticas de supostos eleitores ao PT e furou a bolha bolsonarista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passou de 20.173 para 24.739 votos em Luís Eduardo Magalhães (BA), onde o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) gravou um vídeo sobre a Região Nordeste. Assim, o petista ampliou a própria base eleitoral local em 4.566 pessoas (22,6%) entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026.

Lula ainda perdeu no município, mas reduziu a vantagem aberta pelo presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). O senador recebeu 38.496 votos no primeiro turno e 39.688 no segundo, angariando 1.192 eleitores -apenas 3% a mais. Na Bahia, o presidente só ficou atrás em outras três cidades: Buerarema, Itamaraju e Teixeira de Freitas.

Com a legenda “O Nordeste que foi esquecido”, o vídeo viralizou com críticas de supostos eleitores ao PT e furou a bolha bolsonarista. Eram 7,7 milhões de visualizações e 1,4 milhões de comentários até esta segunda-feira (26) um dia após o segundo turno.

O vídeo está fixado no perfil dele no Instagram e também foi publicado por aliados como o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A gravação, que tinha “Grão de Areia”, do cantor Rubel com Xande de Pilares, como música de fundo, está atualmente sem som.

Nikolas se tornou alvo de críticas por retratar negativamente o município do oeste da Bahia -conhecido como a capital do agro, marcado por disputas fundiárias e detentor do 6º maior PIB per capita do Estado em 2023, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O deputado federal se tornou cabo eleitoral de Flávio no Nordeste no segundo turno.

Lula se reelegeu com 51,79% dos votos em uma virada histórica no último domingo (25) contra 48,21% de Flávio, que havia ficado à frente no primeiro turno. A campanha do presidente, que irá para o quarto mandato, rebateu o vídeo ao argumentar que Nikolas depreciou o Nordeste, tradicional reduto eleitoral do PT.

O município foi batizado em homenagem ao ex-deputado federal Luís Eduardo Magalhães, morto por infarto em 1998. O político era filho do ex-governador da Bahia Antônio Carlos Magalhães.