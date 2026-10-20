Lula decide pedir anulação da candidatura de Flávio por ‘interferência’ da Meta

Embora a Meta negue as acusações, admitiu que houve falhas, como a desativação de anúncios da campanha do petista

O presidente Lula (PT) intensificou sua ofensiva contra Flávio Bolsonaro (PL), ao decidir nesta terça-feira (20) pedir à Justiça Eleitoral que anule a candidatura à Presidência de seu adversário, devido a uma suposta interferência da empresa Meta em favor do senador.

A gigante americana da tecnologia é alvo de denúncias de Lula por suspeita de prejudicá-lo em suas plataformas frente a Flávio. Embora a Meta negue as acusações, admitiu que houve falhas, como a desativação de anúncios da campanha do petista, que atribuiu a “incidentes” técnicos que não teriam afetado apenas o Brasil.

A equipe de Lula vai apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um recurso por manipulação algorítmica por parte da Meta, que inclui um pedido de revogação da candidatura de Flávio, disse à AFP uma fonte da campanha. Já uma fonte do tribunal informou à agência que a Meta e os advogados das duas campanhas vão se reunir hoje no TSE.

Lula, 80, busca o quarto mandato, diante do senador de direita, 45, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (2019-2022). As pesquisas mais recentes apontam um empate técnico no segundo turno.

Falhas recorrentes –

A Meta afirmou hoje que cumpriu a ordem do TSE de garantir o mesmo tratamento aos dois candidatos. Ontem, o tribunal deu à empresa americana um prazo de 24 horas para comprovar o cumprimento do tratamento igualitário entre Lula e Flávio, após considerar que ela não havia tomado as providências exigidas na semana passada. Do contrário, estaria sob pena de multa diária de cerca de 1 milhão de reais.

Após o primeiro turno, a campanha de Lula acusou a Meta de “interferência” nas eleições, por restringir o alcance de seu conteúdo no Instagram e no WhatsApp. Também denunciou que a ferramenta de inteligência artificial da Meta se negava a gerar conteúdo eleitoral de Lula, mas não de seu adversário.

Entre as medidas adotadas, a Meta afirmou que apenas os candidatos e partidos registrados na Justiça Eleitoral poderiam fazer anúncios em suas redes, e informou ter tirado de circulação 720 publicações com conteúdo gerado por inteligência artificial sem a devida identificação.

O Comitê de Supervisão da empresa, que verifica de forma independente as plataformas do grupo, afirmou nesta terça-feira que constatou “falhas recorrentes” relacionadas a conteúdo sobre as eleições presidenciais no Brasil e as legislativas de meio de mandato nos Estados Unidos.

Lula afirmou em sua campanha que o governo americano tenta interferir nas eleições em favor de Flávio Bolsonaro, cujo pai é um aliado de Trump. Sem manifestar apoio direto, o presidente dos Estados Unidos comemorou o que descreveu como “grande vitória” de Flávio no primeiro turno.

No último sábado, a campanha de Flávio denunciou uma suposta ofensiva de propaganda negativa impulsionada por seu adversário com a aprovação da Meta.

Sigilo bancário –

Em desafio a Flávio, Lula autorizou hoje a divulgação de seus extratos bancário e telefônico, bem como os de sua família, caso o adversário, investigado por suspeita de corrupção, comprometa-se a fazer o mesmo.

Lula confrontou Flávio sobre o caso Vorcaro no último domingo, em seu debate na TV. O candidato de direita revidou mencionando “Lulinha”, filho do presidente e investigado por tráfico de influência, e afirmou, após o debate, que suas contas sempre estiveram abertas e declaradas.