Lula defende responsabilidade fiscal jurídica para atrair investimentos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu responsabilidade fiscal e jurídica nesta quinta-feira (5) para atrair investimentos ao Brasil. A declaração foi feita durante reunião entre o novo conselho e o presidente, que aprovou a lista dos minerais considerados críticos.
“É por isso que nós temos que ter responsabilidade jurídica e fiscal. Não podemos brincar de fazer parcerias e sim fazer o projeto que estamos fazendo de criação do conselho.”Lula
Para Lula, se o Brasil deseja atrair capital, é preciso ter seriedade. “Os investimentos acontecem quando as pessoas perceberem que o dinheiro deles vão criar benefícios para o próprio objetivo e, ao mesmo tempo, dar retorno financeiro. Mas para a gente atrair investimento, precisamos que a economia esteja arrumada”, acrescentou.
O presidente falou sobre o governos passados e afirmou que é preciso que o país seja governado por “gente séria”, para que bens do Brasil, como os minerais críticos, não sejam vendidos a “preço de banana”. “Quando isso acontece, o lucro não é coletivo, é de uma pessoa que quer e vende. Por que privatizar tantas empresas de muita importância estratégica para o país? É porque os governantes não tinham um projeto de pátria, e sim de conta bancária”, completou.
Lula afirmou que não deseja fazer com que o estado seja o supremo da exploração, da transformação e da industrialização, mas que consiga construir uma relação com outros países que queiram participar do projeto de transformação e de exploração dos minerais críticos.
“Deste lado está o povo que não foge da luta, que acredita no país e que querem construir um Brasil que explore os minerais em benefício do povo brasileiro”, finalizou.
Assuntos
continue lendo
- André Mendonça extingue processo de abertura de sigilo de Lula e Flávio Estadão Conteúdo · há 3 horas
- Tarcísio deve colocar Ricardo Salles como secretário de Justiça em SP Beatriz Manfredini · há 5 horas
- Flávio Bolsonaro diz que vai ‘levar ao túmulo’ informações sobre fuga do Brasil Jovem Pan · há 5 horas
- Nos EUA, esposa de Flávio Bolsonaro diz que não irá ‘desistir do Brasil’ Jovem Pan · há 9 horas