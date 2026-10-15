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Política

Lula diz que avaliação do governo e resultado no 1º turno são de sua responsabilidade

O chefe do Executivo disse também que enfrentou dificuldades em seu governo em razão da gestão anterior
Júlia Mano

Júlia Mano

COLETIVA PRESIDENTE LULA
Lula disse que Brasil 'vivia momento de ouro' ao fim de seu segundo mandato TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (15) ser sua responsabilidade o resultado no primeiro turno e a avaliação negativa de seu governo. O chefe do Executivo terminou a disputa presidencial atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45,16% dos votos válidos.

“Se eu não consegui ser compreendido pela sociedade brasileira, eu não posso jogar a culpa em ninguém. Eu tenho que jogar a culpa em mim, porque, quando as coisas dão certo, sou eu quem ganho. Quando elas não dão certo, sou eu quem perco”, declarou Lula em entrevista à jornalista Renata Lo Prete, da TV Globo.

Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada também nesta quinta-feira, o governo Lula é desaprovado por 50% da população, enquanto 48% aprovam. A gestão é avaliada como “ruim ou péssima” por 41%. O trabalho do petista é “ótimo ou bom” para 35%.

O chefe do Executivo disse também que enfrentou “algumas dificuldades” em razão da gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Foram dois anos e meio para tentar recuperar o país”, afirmou.

Lula acrescentou que fez “muitas coisas” no seu atual mandato. O chefe do Executivo, no entanto, lamentou que “não teve a capacidade” de fazer a população “compreender” os feitos de seu governo.

O petista contou ainda “ter clareza” de que os votos recebidos foram em razão dos resultados de seu segundo governo, encerrado em 2010. Segundo Lula, o Brasil “vivia momento de ouro” à época.

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