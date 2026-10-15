Lula diz que avaliação do governo e resultado no 1º turno são de sua responsabilidade

O chefe do Executivo disse também que enfrentou dificuldades em seu governo em razão da gestão anterior

Lula disse que Brasil 'vivia momento de ouro' ao fim de seu segundo mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (15) ser sua responsabilidade o resultado no primeiro turno e a avaliação negativa de seu governo. O chefe do Executivo terminou a disputa presidencial atrás do senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45,16% dos votos válidos.

“Se eu não consegui ser compreendido pela sociedade brasileira, eu não posso jogar a culpa em ninguém. Eu tenho que jogar a culpa em mim, porque, quando as coisas dão certo, sou eu quem ganho. Quando elas não dão certo, sou eu quem perco”, declarou Lula em entrevista à jornalista Renata Lo Prete, da TV Globo.

Segundo a pesquisa Datafolha, divulgada também nesta quinta-feira, o governo Lula é desaprovado por 50% da população, enquanto 48% aprovam. A gestão é avaliada como “ruim ou péssima” por 41%. O trabalho do petista é “ótimo ou bom” para 35%.

O chefe do Executivo disse também que enfrentou “algumas dificuldades” em razão da gestão anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Foram dois anos e meio para tentar recuperar o país”, afirmou.

Lula acrescentou que fez “muitas coisas” no seu atual mandato. O chefe do Executivo, no entanto, lamentou que “não teve a capacidade” de fazer a população “compreender” os feitos de seu governo.

O petista contou ainda “ter clareza” de que os votos recebidos foram em razão dos resultados de seu segundo governo, encerrado em 2010. Segundo Lula, o Brasil “vivia momento de ouro” à época.