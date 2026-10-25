Lula e Flávio pedem prorrogação de horário da eleição em meio à redução de ônibus
As campanhas dos dois candidatos à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), pediram pela prorrogação do horário das eleições em diferentes estados do Brasil em razão dos ônibus que foram impedidos de circular para que os eleitores fosse às urnas.
Inicialmente, o PT pediu a prorrogação do horário da eleição nos estados de Alagoas e São Paulo, Pernambuco, Roraima. Em seguida, a campanha oficializou que a extensão fosse em todo o Brasil.
A Federação Brasil da Esperança (FE BRASIL), requerente, e a Coligação Brasil Pronto Pra Mais, que a Federação integra e que apresenta o presidente Lula, fizeram o pedido ao Supremo Tribunal Federal (STF)
“Prorrogação, por duas horas, até as 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções eleitorais do País, com comunicação imediata aos Tribunais Regionais Eleitorais, aos juízos eleitorais e às mesas receptoras”, segundo o pedido da campanha de Lula.
Em Salvador, dois juízes auxiliares do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinaram a inspecão na garagem do sistema BRT, assinado também pelo supervisor da operadora, que “confirmou que a frota que circula no dia de hoje é inferior à frota que circula durante a semana e que a empresa segue orientação da SEMOB”, depois do que a Presidência daquele Tribunal determinou o restabelecimento integral da frota.
*Em atualização
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