O presidente Lula (PT) exonerou nesta quinta-feira (19) o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. A decisão atendeu a um pedido do próprio ministro, segundo a publicação no Diário Oficial da União.

O movimento aponta que o agora ex-ministro não deve fazer parte do quarto mandato de Lula, mas, sim, retornar ao Senado, onde se licenciou em 2021, para fortalecer a base do governo.

A Jovem Pan apurou que o único ministro, que tem mandato de senador e que é avaliado pra novo ministério, é Rui Costa. Os outros devem ficar no Senado e assumir as lideranças.