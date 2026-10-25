Lula faz ataques às big techs após eleito e reforça intenção de regular as plataformas

Em seu primeiro discurso após ser reeleito presidente do Brasil e chegar ao quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez ataques às big techs e reforçou a intenção de regulas as plataformas digitais.

“Foi uma eleição que tivemos que vencer a intromissão vindo de fora para dentro, vindo de plataformas de redes sociais e vamos ter que regula-las. Não é possível que a gente não tenha consciência que o crime no mundo digital precisa ser tratado como crime na vida real”, disse o mandatário.

O petista ainda destacou que não podemos ter empresas mostruosas ganhando milhões não pagando nenhum importanto e tentando direcionar o resultado eleitoral desse País.

Lula foi reeleito ao derrotar o senador Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições de 2026. Com a apuração concluída, o petista garantiu mais quatro anos à frente do Palácio do Planalto. Em sua declaração, ele falou que essa eleição foi uma derrota do negacionismo. “Foi uma derrota da mentira”, destacou.

“Essa não foi uma vitória minha e do Alckmin, foi uma eleição de honradez, nacionalismo e democracia. O futuro que vocês querem para vocês que fez a gente virar“, disse.

O mandatário também agradeceu ao povo brasileiro que foi para rua para defender a democraica. “Essa eleição me ensinou muitas lições, posso garantir que vamos mudar o jeito de governar esse país. Quero dizer para vocês que vamos fazer o povo participar mas das nossas decisões”, acrescentou o mandatário, se comprometendo em dar espaço para a comunicação digital no seu quarto mandato.

Vitória histórica

O sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a vitória de Lula às 21h08, quando 97% das urnas já haviam sido apuradas. Naquele momento, o petista somava 51,74% dos votos válidos, contra 48,26% de Flávio Bolsonaro.

A vitória é histórica: pela primeira vez desde a redemocratização, em 1989, um candidato que terminou o primeiro turno em segundo lugar conseguiu virar a disputa e ser eleito presidente. Em todas as sete eleições presidenciais anteriores que foram para o segundo turno, o líder da primeira etapa confirmou a vitória na final.⁠

A disputa de 2026 foi a mais apertada da história recente. No primeiro turno, realizado no dia 4 de outubro, Flávio Bolsonaro havia terminado à frente, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença foi de cerca de 2,2 milhões de votos — a menor já registrada entre os dois primeiros colocados desde a retomada das eleições diretas.