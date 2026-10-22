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Política

Lula fechará campanha em SP com caminhada na Avenida Paulista no sábado

O evento vai partir às 16 horas da Alameda Campinas e irá até a altura das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo

Estadão Conteúdo

LULA FAZ ATO DE CAMPANHA NA AV PAULISTA
Lula também deve participar de uma caminhada na orla da Praia de Copacabana, no Rio, na manhã de sábado WALMOR CARVALHO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai fazer uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), na tarde do sábado (24), para fechar a provável última campanha eleitoral da carreira política. O evento vai partir às 16 horas da Alameda Campinas e irá até a altura das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.

Ao lado de Lula, estarão o vice-presidente e também candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), e os ex-ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Meio Ambiente, Marina Silva; do Empreendedorismo, Márcio França; e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

Os quatro ex-ministros deixaram o governo para disputar as eleições paulistas e foram derrotados. Também vão acompanhar o petista parlamentares e lideranças políticas aliadas.

Copacabana

Lula também deve participar de uma caminhada na orla da Praia de Copacabana, no Rio, na manhã de sábado.

A concentração será a partir das 9h no Posto 5, na Avenida Atlântica, e a caminhada tem início às 10h.

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