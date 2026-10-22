Lula fechará campanha em SP com caminhada na Avenida Paulista no sábado
O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai fazer uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), na tarde do sábado (24), para fechar a provável última campanha eleitoral da carreira política. O evento vai partir às 16 horas da Alameda Campinas e irá até a altura das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo.
Ao lado de Lula, estarão o vice-presidente e também candidato à reeleição, Geraldo Alckmin (PSB), e os ex-ministros da Fazenda, Fernando Haddad; do Meio Ambiente, Marina Silva; do Empreendedorismo, Márcio França; e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Os quatro ex-ministros deixaram o governo para disputar as eleições paulistas e foram derrotados. Também vão acompanhar o petista parlamentares e lideranças políticas aliadas.
Copacabana
Lula também deve participar de uma caminhada na orla da Praia de Copacabana, no Rio, na manhã de sábado.
A concentração será a partir das 9h no Posto 5, na Avenida Atlântica, e a caminhada tem início às 10h.
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