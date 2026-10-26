Lula ganha votos em todas as UFs no 2º turno; veja onde mais cresceu

São Paulo teve o maior aumento absoluto, de 2,6 milhões de votos; Flávio Bolsonaro perdeu votos nominais em seis UFs

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou o número de votos recebidos em todas as 27 unidades da Federação entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026. O maior crescimento absoluto ocorreu em São Paulo, onde o petista conquistou 2.613.861 votos adicionais, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia.

Na soma nacional, que inclui os votos do exterior, Lula passou de 53.879.538 para 64.256.232 votos, aumento de 10.376.694. Flávio Bolsonaro (PL) também cresceu, de 56.104.503 para 59.826.041, mas terminou a eleição em segundo lugar.

Os dez estados em que Lula mais ganhou votos

O ranking considera o aumento em números absolutos da votação de Lula entre 4 e 25 de outubro, e não a quantidade de eleitores que mudaram de candidato.

São Paulo: 2.613.861 votos a mais (de 9.505.413 para 12.119.274); Minas Gerais: 1.162.163 (de 5.188.936 para 6.351.099); Rio de Janeiro: 872.372 (de 3.693.021 para 4.565.393); Bahia: 820.487 (de 5.664.771 para 6.485.258); Pernambuco: 563.542 (de 3.553.971 para 4.117.513); Rio Grande do Sul: 529.793 (de 2.294.759 para 2.824.552); Paraná: 511.907 (de 2.054.597 para 2.566.504); Ceará: 480.861 (de 3.555.263 para 4.036.124); Goiás: 396.675 (de 1.188.880 para 1.585.555); Santa Catarina: 291.146 (de 1.127.168 para 1.418.314).

As quatro unidades da Federação com os maiores acréscimos concentraram 5.468.883 votos adicionais para o presidente. Minas Gerais foi a única em que a liderança mudou de candidato: Flávio havia vencido no primeiro turno, mas Lula recebeu 50,43% dos votos válidos na segunda etapa, contra 49,57% do adversário.

Flávio perdeu votos em seis UFs

Ao contrário de Lula, Flávio Bolsonaro terminou o segundo turno com menos votos nominais do que no primeiro em seis unidades da Federação: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Roraima e Tocantins.

A maior redução ocorreu no Acre, onde Flávio passou de 302.807 para 287.715 votos, perda de 15.092. No Amapá, a queda foi de 13.604 votos, e em Roraima, de 11.647. O senador, porém, ampliou sua votação no conjunto do país em 3.721.538 votos.

Em nove unidades da Federação, o comparecimento foi menor no segundo turno: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Ainda assim, Lula ampliou sua votação em todas elas. Os dados mostram que o aumento da votação de um candidato não equivale necessariamente ao ingresso de novos eleitores na disputa.

O levantamento usa os resultados consolidados dos dois turnos disponíveis na página de apuração da Jovem Pan. A comparação estadual não inclui os votos do exterior.