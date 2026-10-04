Lula lidera em 25 países e territórios, mas Flávio tem mais votos na soma; veja resultados

Nos 33 locais com votação encerrada, Flávio Bolsonaro soma 32.431 votos, contra 23.732 de Lula; petista ficou à frente em 25 países e territórios, enquanto candidato do PL liderou em oito

Os boletins de urna das eleições presidenciais deste domingo (4) mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em 25 dos 33 países e territórios com votação encerrada e resultados disponíveis. Apesar disso, na soma dos votos registrados nesses locais, o candidato do PL aparece à frente, com 32.431 votos, contra 23.732 do petista.

A maior parte dos votos de Flávio veio do Japão, onde o senador recebeu 24.601 votos (71,59%), contra 5.222 (15,20%) de Lula. O presidente, por sua vez, ficou à frente em países como França, Austrália, China, Dinamarca, Países Baixos e Nova Zelândia.

Na Palestina, Lula alcançou 93,09% dos votos válidos, contra 3,97% de Flávio. Em Israel, o candidato do PL recebeu 74,40%, enquanto o petista ficou com 13,09%.

Por causa do fuso horário, os brasileiros que vivem na Ásia e na Oceania estão entre os primeiros a concluir a votação para presidente da República. Países da Europa e do Oriente Médio também já encerraram a votação.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 104 países. As maiores concentrações de eleitores estão nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.

Os números abaixo foram extraídos de boletins de urna e não representam toda a votação no exterior. A soma considera apenas os 33 locais com votação encerrada. Alemanha e Índia ficaram de fora porque ainda apresentavam apuração parcial.

A divulgação oficial dos resultados pelo TSE terá início às 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.

Veja os resultados disponíveis até o momento:

Austrália

Na Austrália, Lula recebeu 53,98% dos votos válidos, contra 30,52% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury e Renan Santos aparecem na sequência.

Lula: 4.562 votos (53,98%)

4.562 votos (53,98%) Flávio Bolsonaro: 2.579 votos (30,52%)

2.579 votos (30,52%) Augusto Cury: 329 votos (3,89%)

329 votos (3,89%) Renan Santos: 316 votos (3,74%)

316 votos (3,74%) Romeu Zema: 132 votos (1,56%)

132 votos (1,56%) Ronaldo Caiado: 124 votos (1,47%)

124 votos (1,47%) Samara: 30 votos (0,36%)

30 votos (0,36%) Clariana Barão: 21 votos (0,25%)

21 votos (0,25%) Hertz Dias: 14 votos (0,17%)

14 votos (0,17%) Edmilson Costa: 10 votos (0,12%)

10 votos (0,12%) Rui Costa Pimenta: 6 votos (0,07%)

6 votos (0,07%) Wilson Grassi: 6 votos (0,07%)

6 votos (0,07%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,01%)

Arábia Saudita

Na Arábia Saudita, Lula recebeu 61,90% dos votos válidos, contra 26,19% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 7,14%.

Lula: 52 votos (61,90%)

52 votos (61,90%) Flávio Bolsonaro: 22 votos (26,19%)

22 votos (26,19%) Renan Santos: 6 votos (7,14%)

6 votos (7,14%) Romeu Zema: 2 votos (2,38%)

2 votos (2,38%) Ronaldo Caiado: 1 voto (1,19%)

1 voto (1,19%) Leonardo Avalanche: 1 voto (1,19%)

Catar

No Catar, Flávio Bolsonaro recebeu 48,45% dos votos válidos, contra 41,17% de Lula. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 4,20%.

Flávio Bolsonaro: 173 votos (48,45%)

173 votos (48,45%) Lula: 147 votos (41,17%)

147 votos (41,17%) Renan Santos: 15 votos (4,20%)

15 votos (4,20%) Augusto Cury: 10 votos (2,80%)

10 votos (2,80%) Romeu Zema: 6 votos (1,68%)

6 votos (1,68%) Ronaldo Caiado: 4 votos (1,12%)

4 votos (1,12%) Clariana Barão: 1 voto (0,28%)

1 voto (0,28%) Edmilson Costa: 1 voto (0,28%)

China

Na China, Lula recebeu 56,63% dos votos válidos, contra 31,33% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 4,32%.

Lula: 367 votos (56,63%)

367 votos (56,63%) Flávio Bolsonaro: 203 votos (31,33%)

203 votos (31,33%) Renan Santos: 28 votos (4,32%)

28 votos (4,32%) Augusto Cury: 21 votos (3,24%)

21 votos (3,24%) Ronaldo Caiado: 13 votos (2,01%)

13 votos (2,01%) Romeu Zema: 9 votos (1,39%)

9 votos (1,39%) Samara: 2 votos (0,31%)

2 votos (0,31%) Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,31%)

2 votos (0,31%) Clariana Barão: 1 voto (0,15%)

1 voto (0,15%) Hertz Dias: 1 voto (0,15%)

1 voto (0,15%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,15%)

Chipre

No Chipre, Lula recebeu 42,11% dos votos válidos, contra 35,09% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 8,77%.

Lula: 24 votos (42,11%)

24 votos (42,11%) Flávio Bolsonaro: 20 votos (35,09%)

20 votos (35,09%) Augusto Cury: 5 votos (8,77%)

5 votos (8,77%) Ronaldo Caiado: 4 votos (7,02%)

4 votos (7,02%) Renan Santos: 2 votos (3,51%)

2 votos (3,51%) Rui Costa Pimenta: 1 voto (1,75%)

1 voto (1,75%) Romeu Zema: 1 voto (1,75%)

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, Lula recebeu 56,94% dos votos válidos, contra 33,33% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.

Lula: 123 votos (56,94%)

123 votos (56,94%) Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)

72 votos (33,33%) Renan Santos: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Augusto Cury: 6 votos (2,78%)

6 votos (2,78%) Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Romeu Zema: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Samara: 1 voto (0,46%)

Croácia

Na Croácia, Lula recebeu 60,41% dos votos válidos, contra 35,42% de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.

Lula: 29 votos (60,41%)

29 votos (60,41%) Flávio Bolsonaro: 17 votos (35,42%)

17 votos (35,42%) Romeu Zema: 1 voto (2,08%)

1 voto (2,08%) Augusto Cury: 1 voto (2,08%)

Dinamarca

Na Dinamarca, Lula recebeu 78,94% dos votos válidos, contra 13,20% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 2,78%.

Lula: 1.166 votos (78,94%)

1.166 votos (78,94%) Flávio Bolsonaro: 195 votos (13,20%)

195 votos (13,20%) Augusto Cury: 41 votos (2,78%)

41 votos (2,78%) Renan Santos: 28 votos (1,89%)

28 votos (1,89%) Ronaldo Caiado: 18 votos (1,21%)

18 votos (1,21%) Hertz Dias: 5 votos (0,33%)

5 votos (0,33%) Samara: 5 votos (0,33%)

5 votos (0,33%) Romeu Zema: 2 votos (0,14%)

2 votos (0,14%) Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,13%)

2 votos (0,13%) Clariana Barão: 1 voto (0,07%)

1 voto (0,07%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,07%)

Egito

No Egito, Lula recebeu 71,87% dos votos válidos, contra 18,75% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury ficou em terceiro lugar, com 4,68%.

Lula: 46 votos (71,87%)

46 votos (71,87%) Flávio Bolsonaro: 12 votos (18,75%)

12 votos (18,75%) Augusto Cury: 3 votos (4,68%)

3 votos (4,68%) Ronaldo Caiado: 2 votos (3,12%)

Emirados Árabes Unidos

Nos Emirados Árabes Unidos, Flávio Bolsonaro recebeu 48,92% dos votos válidos, contra 34,82% de Lula. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.

Flávio Bolsonaro: 659 votos (48,92%)

659 votos (48,92%) Lula: 469 votos (34,82%)

469 votos (34,82%) Renan Santos: 64 votos (4,75%)

64 votos (4,75%) Augusto Cury: 56 votos (4,16%)

56 votos (4,16%) Romeu Zema: 27 votos (2,00%)

27 votos (2,00%) Ronaldo Caiado: 26 votos (1,93%)

26 votos (1,93%) Hertz Dias: 3 votos (0,22%)

3 votos (0,22%) Clariana Barão: 3 votos (0,22%)

3 votos (0,22%) Edmilson Costa: 2 votos (0,15%)

2 votos (0,15%) Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,15%)

2 votos (0,15%) Wilson Grassi: 1 voto (0,07%)

Eslováquia

Na Eslováquia, Lula recebeu 60,34% dos votos válidos, contra 22,41% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 8,62%.

Lula: 35 votos (60,34%)

35 votos (60,34%) Flávio Bolsonaro: 13 votos (22,41%)

13 votos (22,41%) Augusto Cury: 5 votos (8,62%)

5 votos (8,62%) Renan Santos: 3 votos (5,17%)

3 votos (5,17%) Ronaldo Caiado: 2 votos (3,45%)

Eslovênia

Na Eslovênia, Lula recebeu 62,34% dos votos válidos, contra 25,51% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado ficou em terceiro lugar, com 6,12%.

Lula: 61 votos (62,34%)

61 votos (62,34%) Flávio Bolsonaro: 25 votos (25,51%)

25 votos (25,51%) Ronaldo Caiado: 6 votos (6,12%)

6 votos (6,12%) Romeu Zema: 2 votos (2,04%)

2 votos (2,04%) Renan Santos: 2 votos (2,04%)

2 votos (2,04%) Augusto Cury: 1 voto (1,02%)

1 voto (1,02%) Hertz Dias: 1 voto (1,02%)

Estônia

Na Estônia, Lula recebeu 74,74% dos votos válidos, contra 10% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 4,74%.

Lula: 142 votos (74,74%)

142 votos (74,74%) Flávio Bolsonaro: 19 votos (10,00%)

19 votos (10,00%) Augusto Cury: 9 votos (4,74%)

9 votos (4,74%) Renan Santos: 8 votos (4,21%)

8 votos (4,21%) Ronaldo Caiado: 5 votos (2,63%)

5 votos (2,63%) Romeu Zema: 3 votos (1,58%)

3 votos (1,58%) Samara: 3 votos (1,58%)

3 votos (1,58%) Clariana Barão: 1 voto (0,53%)

Filipinas

Nas Filipinas, Flávio Bolsonaro recebeu 53,23% dos votos válidos, contra 41,94% de Lula. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 3,23%.

Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)

33 votos (53,23%) Lula: 26 votos (41,94%)

26 votos (41,94%) Renan Santos: 2 votos (3,23%)

2 votos (3,23%) Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)

Finlândia

Na Finlândia, Lula recebeu 68,74% dos votos válidos, contra 22,43% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 3,18%.

Lula: 475 votos (68,74%)

475 votos (68,74%) Flávio Bolsonaro: 155 votos (22,43%)

155 votos (22,43%) Renan Santos: 22 votos (3,18%)

22 votos (3,18%) Augusto Cury: 14 votos (2,02%)

14 votos (2,02%) Ronaldo Caiado: 10 votos (1,44%)

10 votos (1,44%) Romeu Zema: 8 votos (1,15%)

8 votos (1,15%) Edmilson Costa: 3 votos (0,43%)

3 votos (0,43%) Clariana Barão: 2 votos (0,28%)

2 votos (0,28%) Hertz Dias: 1 voto (0,14%)

1 voto (0,14%) Samara: 1 voto (0,14%)

França

Na França, Lula recebeu 82,27% dos votos válidos, contra 12,27% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 2,06%.

Lula: 1.281 votos (82,27%)

1.281 votos (82,27%) Flávio Bolsonaro: 191 votos (12,27%)

191 votos (12,27%) Renan Santos: 32 votos (2,06%)

32 votos (2,06%) Augusto Cury: 23 votos (1,48%)

23 votos (1,48%) Romeu Zema: 9 votos (0,58%)

9 votos (0,58%) Samara: 9 votos (0,58%)

9 votos (0,58%) Hertz Dias: 6 votos (0,39%)

6 votos (0,39%) Ronaldo Caiado: 2 votos (0,13%)

2 votos (0,13%) Clariana Barão: 2 votos (0,13%)

2 votos (0,13%) Wilson Grassi: 2 votos (0,13%)

Grécia

Na Grécia, Flávio Bolsonaro recebeu 46,65% dos votos válidos, contra 39,75% de Lula. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 4,25%.

Flávio Bolsonaro: 230 votos (46,65%)

230 votos (46,65%) Lula: 196 votos (39,75%)

196 votos (39,75%) Augusto Cury: 21 votos (4,25%)

21 votos (4,25%) Samara: 13 votos (2,63%)

13 votos (2,63%) Ronaldo Caiado: 10 votos (2,02%)

10 votos (2,02%) Romeu Zema: 10 votos (2,02%)

10 votos (2,02%) Clariana Barão: 6 votos (1,21%)

6 votos (1,21%) Renan Santos: 6 votos (1,21%)

6 votos (1,21%) Wilson Grassi: 1 voto (0,20%)

Hungria

Na Hungria, Lula recebeu 71,18% dos votos válidos, contra 20% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 3,22%.

Lula: 331 votos (71,18%)

331 votos (71,18%) Flávio Bolsonaro: 93 votos (20,00%)

93 votos (20,00%) Augusto Cury: 15 votos (3,22%)

15 votos (3,22%) Renan Santos: 12 votos (2,58%)

12 votos (2,58%) Romeu Zema: 7 votos (1,50%)

7 votos (1,50%) Ronaldo Caiado: 3 votos (0,64%)

3 votos (0,64%) Clariana Barão: 2 votos (0,43%)

2 votos (0,43%) Edmilson Costa: 1 voto (0,21%)

1 voto (0,21%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,21%)

Israel

Em Israel, Flávio Bolsonaro recebeu 74,40% dos votos válidos, contra 13,09% de Lula. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 3,84%.

Flávio Bolsonaro: 523 votos (74,40%)

523 votos (74,40%) Lula: 92 votos (13,09%)

92 votos (13,09%) Renan Santos: 27 votos (3,84%)

27 votos (3,84%) Augusto Cury: 25 votos (3,56%)

25 votos (3,56%) Ronaldo Caiado: 24 votos (3,41%)

24 votos (3,41%) Romeu Zema: 7 votos (1,00%)

7 votos (1,00%) Clariana Barão: 2 votos (0,28%)

2 votos (0,28%) Wilson Grassi: 2 votos (0,28%)

2 votos (0,28%) Samara: 1 voto (0,14%)

Japão

No Japão, Flávio Bolsonaro recebeu 71,59% dos votos válidos, contra 15,20% de Lula. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 4,53%, seguido por Renan Santos, com 3,48%.

Flávio Bolsonaro: 24.601 votos (71,59%)

24.601 votos (71,59%) Lula: 5.222 votos (15,20%)

5.222 votos (15,20%) Augusto Cury: 1.555 votos (4,53%)

1.555 votos (4,53%) Renan Santos: 1.195 votos (3,48%)

1.195 votos (3,48%) Ronaldo Caiado: 595 votos (1,73%)

595 votos (1,73%) Romeu Zema: 367 votos (1,07%)

367 votos (1,07%) Clariana Barão: 307 votos (0,89%)

307 votos (0,89%) Samara: 164 votos (0,48%)

164 votos (0,48%) Edmilson Costa: 131 votos (0,38%)

131 votos (0,38%) Wilson Grassi: 92 votos (0,27%)

92 votos (0,27%) Hertz Dias: 59 votos (0,17%)

59 votos (0,17%) Leonardo Avalanche: 40 votos (0,12%)

40 votos (0,12%) Rui Costa Pimenta: 35 votos (0,10%)

Kuwait

No Kuwait, Lula recebeu 73,97% dos votos válidos, contra 16,43% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury ficou em terceiro lugar, com 6,85%.

Lula: 54 votos (73,97%)

54 votos (73,97%) Flávio Bolsonaro: 12 votos (16,43%)

12 votos (16,43%) Augusto Cury: 5 votos (6,85%)

5 votos (6,85%) Ronaldo Caiado: 2 votos (2,73%)

Líbano

No Líbano, Lula recebeu 64,84% dos votos válidos, contra 29,07% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury e Ronaldo Caiado aparecem empatados na terceira posição.

Lula: 2.538 votos (64,84%)

2.538 votos (64,84%) Flávio Bolsonaro: 1.138 votos (29,07%)

1.138 votos (29,07%) Augusto Cury: 49 votos (1,25%)

49 votos (1,25%) Ronaldo Caiado: 49 votos (1,25%)

49 votos (1,25%) Clariana Barão: 31 votos (0,79%)

31 votos (0,79%) Edmilson Costa: 19 votos (0,48%)

19 votos (0,48%) Romeu Zema: 19 votos (0,48%)

19 votos (0,48%) Leonardo Avalanche: 18 votos (0,45%)

18 votos (0,45%) Renan Santos: 13 votos (0,33%)

13 votos (0,33%) Samara: 10 votos (0,25%)

10 votos (0,25%) Rui Costa Pimenta: 7 votos (0,17%)

7 votos (0,17%) Hertz Dias: 5 votos (0,12%)

5 votos (0,12%) Wilson Grassi: 5 votos (0,12%)

Malásia

Na Malásia, Lula recebeu 53,66% dos votos válidos, contra 32,93% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 8,54%.

Lula: 44 votos (53,66%)

44 votos (53,66%) Flávio Bolsonaro: 27 votos (32,93%)

27 votos (32,93%) Renan Santos: 7 votos (8,54%)

7 votos (8,54%) Augusto Cury: 3 votos (3,66%)

3 votos (3,66%) Romeu Zema: 1 voto (1,22%)

Nova Zelândia

Na Nova Zelândia, Lula recebeu 70,48% dos votos válidos, contra 19,28% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 3,92%.

Lula: 234 votos (70,48%)

234 votos (70,48%) Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)

64 votos (19,28%) Renan Santos: 13 votos (3,92%)

13 votos (3,92%) Romeu Zema: 7 votos (2,11%)

7 votos (2,11%) Augusto Cury: 6 votos (1,81%)

6 votos (1,81%) Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)

5 votos (1,51%) Samara: 2 votos (0,60%)

2 votos (0,60%) Hertz Dias: 1 voto (0,30%)

Países Baixos

Nos Países Baixos, Lula recebeu 74,44% dos votos válidos, contra 16,69% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.

Lula: 4.387 votos (74,44%)

4.387 votos (74,44%) Flávio Bolsonaro: 983 votos (16,69%)

983 votos (16,69%) Renan Santos: 149 votos (2,53%)

149 votos (2,53%) Augusto Cury: 143 votos (2,43%)

143 votos (2,43%) Romeu Zema: 88 votos (1,49%)

88 votos (1,49%) Ronaldo Caiado: 74 votos (1,26%)

74 votos (1,26%) Samara: 27 votos (0,46%)

27 votos (0,46%) Clariana Barão: 16 votos (0,27%)

16 votos (0,27%) Hertz Dias: 14 votos (0,24%)

14 votos (0,24%) Rui Costa Pimenta: 5 votos (0,08%)

5 votos (0,08%) Edmilson Costa: 4 votos (0,07%)

4 votos (0,07%) Wilson Grassi: 4 votos (0,07%)

Palestina

Na Palestina, Lula recebeu 93,09% dos votos válidos, contra 3,97% de Flávio Bolsonaro. Clariana Barão terminou em terceiro lugar, com 0,78%.

Lula: 1.078 votos (93,09%)

1.078 votos (93,09%) Flávio Bolsonaro: 46 votos (3,97%)

46 votos (3,97%) Clariana Barão: 9 votos (0,78%)

9 votos (0,78%) Edmilson Costa: 7 votos (0,60%)

7 votos (0,60%) Renan Santos: 6 votos (0,52%)

6 votos (0,52%) Romeu Zema: 2 votos (0,17%)

2 votos (0,17%) Wilson Grassi: 2 votos (0,17%)

2 votos (0,17%) Ronaldo Caiado: 2 votos (0,17%)

2 votos (0,17%) Augusto Cury: 2 votos (0,17%)

2 votos (0,17%) Hertz Dias: 1 voto (0,09%)

1 voto (0,09%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,09%)

1 voto (0,09%) Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,09%)

1 voto (0,09%) Samara: 1 voto (0,09%)

Quênia

No Quênia, Lula recebeu 56,52% dos votos válidos, contra 36,95% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem empatados na terceira posição.

Lula: 26 votos (56,52%)

26 votos (56,52%) Flávio Bolsonaro: 17 votos (36,95%)

17 votos (36,95%) Augusto Cury: 1 voto (2,17%)

1 voto (2,17%) Renan Santos: 1 voto (2,17%)

1 voto (2,17%) Ronaldo Caiado: 1 voto (2,17%)

Romênia

Na Romênia, Lula recebeu 50% dos votos válidos, contra 35,48% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 9,67%.

Lula: 31 votos (50%)

31 votos (50%) Flávio Bolsonaro: 22 votos (35,48%)

22 votos (35,48%) Augusto Cury: 6 votos (9,67%)

6 votos (9,67%) Wilson Grassi: 1 voto (1,61%)

1 voto (1,61%) Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)

Singapura

Em Singapura, Lula recebeu 54,60% dos votos válidos, contra 26,44% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.

Lula: 190 votos (54,60%)

190 votos (54,60%) Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)

92 votos (26,44%) Renan Santos: 22 votos (6,32%)

22 votos (6,32%) Augusto Cury: 21 votos (6,03%)

21 votos (6,03%) Romeu Zema: 12 votos (3,45%)

12 votos (3,45%) Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%)

6 votos (1,72%) Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%)

2 votos (0,57%) Samara: 2 votos (0,57%)

2 votos (0,57%) Clariana Barão: 1 voto (0,29%)

Síria

Na Síria, Lula recebeu 89,81% dos votos válidos, contra 6,48% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado terminou em terceiro lugar, com 1,85%.

Lula: 97 votos (89,81%)

97 votos (89,81%) Flávio Bolsonaro: 7 votos (6,48%)

7 votos (6,48%) Ronaldo Caiado: 2 votos (1,85%)

2 votos (1,85%) Clariana Barão: 1 voto (0,92%)

1 voto (0,92%) Augusto Cury: 1 voto (0,92%)

Tailândia

Na Tailândia, Flávio Bolsonaro recebeu 50% dos votos válidos, contra 39,22% de Lula. Renan Santos e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.

Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)

51 votos (50%) Lula: 40 votos (39,22%)

40 votos (39,22%) Renan Santos: 3 votos (2,94%)

3 votos (2,94%) Augusto Cury: 3 votos (2,94%)

3 votos (2,94%) Romeu Zema: 1 voto (0,98%)

1 voto (0,98%) Samara: 1 voto (0,98%)

Taiwan

Em Taiwan, Flávio Bolsonaro recebeu 48,86% dos votos válidos, contra 35,16% de Lula. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 6,39%.

Flávio Bolsonaro: 107 votos (48,86%)

107 votos (48,86%) Lula: 77 votos (35,16%)

77 votos (35,16%) Renan Santos: 14 votos (6,39%)

14 votos (6,39%) Augusto Cury: 6 votos (2,74%)

6 votos (2,74%) Clariana Barão: 4 votos (1,83%)

4 votos (1,83%) Romeu Zema: 4 votos (1,83%)

4 votos (1,83%) Hertz Dias: 2 votos (0,91%)

2 votos (0,91%) Ronaldo Caiado: 2 votos (0,91%)

2 votos (0,91%) Edmilson Costa: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Leonardo Avalanche: 1 voto (0,46%)

1 voto (0,46%) Samara: 1 voto (0,46%)

Turquia

Na Turquia, Lula recebeu 70,87% dos votos válidos, contra 23,62% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 2,36%.

Lula: 90 votos (70,87%)

90 votos (70,87%) Flávio Bolsonaro: 30 votos (23,62%)

30 votos (23,62%) Augusto Cury: 3 votos (2,36%)

3 votos (2,36%) Clariana Barão: 1 voto (0,79%)

1 voto (0,79%) Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,79%)

1 voto (0,79%) Ronaldo Caiado: 1 voto (0,79%)

1 voto (0,79%) Samara: 1 voto (0,79%)

Quando sai o resultado oficial da eleição?

A divulgação oficial dos resultados das eleições presidenciais terá início às 17h deste domingo, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.

Os dados serão atualizados pelo TSE conforme os boletins de urna forem recebidos e processados. Os eleitores poderão acompanhar a apuração pelo site e pelo aplicativo Resultados, da Justiça Eleitoral.

Os brasileiros que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República.