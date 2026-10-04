Lula lidera em 25 países e territórios, mas Flávio tem mais votos na soma; veja resultados
Os boletins de urna das eleições presidenciais deste domingo (4) mostram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente de Flávio Bolsonaro (PL) em 25 dos 33 países e territórios com votação encerrada e resultados disponíveis. Apesar disso, na soma dos votos registrados nesses locais, o candidato do PL aparece à frente, com 32.431 votos, contra 23.732 do petista.
A maior parte dos votos de Flávio veio do Japão, onde o senador recebeu 24.601 votos (71,59%), contra 5.222 (15,20%) de Lula. O presidente, por sua vez, ficou à frente em países como França, Austrália, China, Dinamarca, Países Baixos e Nova Zelândia.
Na Palestina, Lula alcançou 93,09% dos votos válidos, contra 3,97% de Flávio. Em Israel, o candidato do PL recebeu 74,40%, enquanto o petista ficou com 13,09%.
Por causa do fuso horário, os brasileiros que vivem na Ásia e na Oceania estão entre os primeiros a concluir a votação para presidente da República. Países da Europa e do Oriente Médio também já encerraram a votação.
Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 918.876 brasileiros estão aptos a votar no exterior, em 186 cidades de 104 países. As maiores concentrações de eleitores estão nos Estados Unidos, em Portugal e no Japão.
Os números abaixo foram extraídos de boletins de urna e não representam toda a votação no exterior. A soma considera apenas os 33 locais com votação encerrada. Alemanha e Índia ficaram de fora porque ainda apresentavam apuração parcial.
A divulgação oficial dos resultados pelo TSE terá início às 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.
Veja os resultados disponíveis até o momento:
Austrália
Na Austrália, Lula recebeu 53,98% dos votos válidos, contra 30,52% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury e Renan Santos aparecem na sequência.
- Lula: 4.562 votos (53,98%)
- Flávio Bolsonaro: 2.579 votos (30,52%)
- Augusto Cury: 329 votos (3,89%)
- Renan Santos: 316 votos (3,74%)
- Romeu Zema: 132 votos (1,56%)
- Ronaldo Caiado: 124 votos (1,47%)
- Samara: 30 votos (0,36%)
- Clariana Barão: 21 votos (0,25%)
- Hertz Dias: 14 votos (0,17%)
- Edmilson Costa: 10 votos (0,12%)
- Rui Costa Pimenta: 6 votos (0,07%)
- Wilson Grassi: 6 votos (0,07%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,01%)
Arábia Saudita
Na Arábia Saudita, Lula recebeu 61,90% dos votos válidos, contra 26,19% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 7,14%.
- Lula: 52 votos (61,90%)
- Flávio Bolsonaro: 22 votos (26,19%)
- Renan Santos: 6 votos (7,14%)
- Romeu Zema: 2 votos (2,38%)
- Ronaldo Caiado: 1 voto (1,19%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (1,19%)
Catar
No Catar, Flávio Bolsonaro recebeu 48,45% dos votos válidos, contra 41,17% de Lula. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 4,20%.
- Flávio Bolsonaro: 173 votos (48,45%)
- Lula: 147 votos (41,17%)
- Renan Santos: 15 votos (4,20%)
- Augusto Cury: 10 votos (2,80%)
- Romeu Zema: 6 votos (1,68%)
- Ronaldo Caiado: 4 votos (1,12%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,28%)
- Edmilson Costa: 1 voto (0,28%)
China
Na China, Lula recebeu 56,63% dos votos válidos, contra 31,33% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 4,32%.
- Lula: 367 votos (56,63%)
- Flávio Bolsonaro: 203 votos (31,33%)
- Renan Santos: 28 votos (4,32%)
- Augusto Cury: 21 votos (3,24%)
- Ronaldo Caiado: 13 votos (2,01%)
- Romeu Zema: 9 votos (1,39%)
- Samara: 2 votos (0,31%)
- Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,31%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,15%)
- Hertz Dias: 1 voto (0,15%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,15%)
Chipre
No Chipre, Lula recebeu 42,11% dos votos válidos, contra 35,09% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 8,77%.
- Lula: 24 votos (42,11%)
- Flávio Bolsonaro: 20 votos (35,09%)
- Augusto Cury: 5 votos (8,77%)
- Ronaldo Caiado: 4 votos (7,02%)
- Renan Santos: 2 votos (3,51%)
- Rui Costa Pimenta: 1 voto (1,75%)
- Romeu Zema: 1 voto (1,75%)
Coreia do Sul
Na Coreia do Sul, Lula recebeu 56,94% dos votos válidos, contra 33,33% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.
- Lula: 123 votos (56,94%)
- Flávio Bolsonaro: 72 votos (33,33%)
- Renan Santos: 6 votos (2,78%)
- Ronaldo Caiado: 6 votos (2,78%)
- Augusto Cury: 6 votos (2,78%)
- Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,46%)
- Romeu Zema: 1 voto (0,46%)
- Samara: 1 voto (0,46%)
Croácia
Na Croácia, Lula recebeu 60,41% dos votos válidos, contra 35,42% de Flávio Bolsonaro. Romeu Zema e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.
- Lula: 29 votos (60,41%)
- Flávio Bolsonaro: 17 votos (35,42%)
- Romeu Zema: 1 voto (2,08%)
- Augusto Cury: 1 voto (2,08%)
Dinamarca
Na Dinamarca, Lula recebeu 78,94% dos votos válidos, contra 13,20% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 2,78%.
- Lula: 1.166 votos (78,94%)
- Flávio Bolsonaro: 195 votos (13,20%)
- Augusto Cury: 41 votos (2,78%)
- Renan Santos: 28 votos (1,89%)
- Ronaldo Caiado: 18 votos (1,21%)
- Hertz Dias: 5 votos (0,33%)
- Samara: 5 votos (0,33%)
- Romeu Zema: 2 votos (0,14%)
- Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,13%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,07%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,07%)
Egito
No Egito, Lula recebeu 71,87% dos votos válidos, contra 18,75% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury ficou em terceiro lugar, com 4,68%.
- Lula: 46 votos (71,87%)
- Flávio Bolsonaro: 12 votos (18,75%)
- Augusto Cury: 3 votos (4,68%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (3,12%)
Emirados Árabes Unidos
Nos Emirados Árabes Unidos, Flávio Bolsonaro recebeu 48,92% dos votos válidos, contra 34,82% de Lula. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.
- Flávio Bolsonaro: 659 votos (48,92%)
- Lula: 469 votos (34,82%)
- Renan Santos: 64 votos (4,75%)
- Augusto Cury: 56 votos (4,16%)
- Romeu Zema: 27 votos (2,00%)
- Ronaldo Caiado: 26 votos (1,93%)
- Hertz Dias: 3 votos (0,22%)
- Clariana Barão: 3 votos (0,22%)
- Edmilson Costa: 2 votos (0,15%)
- Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,15%)
- Wilson Grassi: 1 voto (0,07%)
Eslováquia
Na Eslováquia, Lula recebeu 60,34% dos votos válidos, contra 22,41% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 8,62%.
- Lula: 35 votos (60,34%)
- Flávio Bolsonaro: 13 votos (22,41%)
- Augusto Cury: 5 votos (8,62%)
- Renan Santos: 3 votos (5,17%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (3,45%)
Eslovênia
Na Eslovênia, Lula recebeu 62,34% dos votos válidos, contra 25,51% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado ficou em terceiro lugar, com 6,12%.
- Lula: 61 votos (62,34%)
- Flávio Bolsonaro: 25 votos (25,51%)
- Ronaldo Caiado: 6 votos (6,12%)
- Romeu Zema: 2 votos (2,04%)
- Renan Santos: 2 votos (2,04%)
- Augusto Cury: 1 voto (1,02%)
- Hertz Dias: 1 voto (1,02%)
Estônia
Na Estônia, Lula recebeu 74,74% dos votos válidos, contra 10% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 4,74%.
- Lula: 142 votos (74,74%)
- Flávio Bolsonaro: 19 votos (10,00%)
- Augusto Cury: 9 votos (4,74%)
- Renan Santos: 8 votos (4,21%)
- Ronaldo Caiado: 5 votos (2,63%)
- Romeu Zema: 3 votos (1,58%)
- Samara: 3 votos (1,58%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,53%)
Filipinas
Nas Filipinas, Flávio Bolsonaro recebeu 53,23% dos votos válidos, contra 41,94% de Lula. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 3,23%.
- Flávio Bolsonaro: 33 votos (53,23%)
- Lula: 26 votos (41,94%)
- Renan Santos: 2 votos (3,23%)
- Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)
Finlândia
Na Finlândia, Lula recebeu 68,74% dos votos válidos, contra 22,43% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 3,18%.
- Lula: 475 votos (68,74%)
- Flávio Bolsonaro: 155 votos (22,43%)
- Renan Santos: 22 votos (3,18%)
- Augusto Cury: 14 votos (2,02%)
- Ronaldo Caiado: 10 votos (1,44%)
- Romeu Zema: 8 votos (1,15%)
- Edmilson Costa: 3 votos (0,43%)
- Clariana Barão: 2 votos (0,28%)
- Hertz Dias: 1 voto (0,14%)
- Samara: 1 voto (0,14%)
França
Na França, Lula recebeu 82,27% dos votos válidos, contra 12,27% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 2,06%.
- Lula: 1.281 votos (82,27%)
- Flávio Bolsonaro: 191 votos (12,27%)
- Renan Santos: 32 votos (2,06%)
- Augusto Cury: 23 votos (1,48%)
- Romeu Zema: 9 votos (0,58%)
- Samara: 9 votos (0,58%)
- Hertz Dias: 6 votos (0,39%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (0,13%)
- Clariana Barão: 2 votos (0,13%)
- Wilson Grassi: 2 votos (0,13%)
Grécia
Na Grécia, Flávio Bolsonaro recebeu 46,65% dos votos válidos, contra 39,75% de Lula. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 4,25%.
- Flávio Bolsonaro: 230 votos (46,65%)
- Lula: 196 votos (39,75%)
- Augusto Cury: 21 votos (4,25%)
- Samara: 13 votos (2,63%)
- Ronaldo Caiado: 10 votos (2,02%)
- Romeu Zema: 10 votos (2,02%)
- Clariana Barão: 6 votos (1,21%)
- Renan Santos: 6 votos (1,21%)
- Wilson Grassi: 1 voto (0,20%)
Hungria
Na Hungria, Lula recebeu 71,18% dos votos válidos, contra 20% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 3,22%.
- Lula: 331 votos (71,18%)
- Flávio Bolsonaro: 93 votos (20,00%)
- Augusto Cury: 15 votos (3,22%)
- Renan Santos: 12 votos (2,58%)
- Romeu Zema: 7 votos (1,50%)
- Ronaldo Caiado: 3 votos (0,64%)
- Clariana Barão: 2 votos (0,43%)
- Edmilson Costa: 1 voto (0,21%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,21%)
Israel
Em Israel, Flávio Bolsonaro recebeu 74,40% dos votos válidos, contra 13,09% de Lula. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 3,84%.
- Flávio Bolsonaro: 523 votos (74,40%)
- Lula: 92 votos (13,09%)
- Renan Santos: 27 votos (3,84%)
- Augusto Cury: 25 votos (3,56%)
- Ronaldo Caiado: 24 votos (3,41%)
- Romeu Zema: 7 votos (1,00%)
- Clariana Barão: 2 votos (0,28%)
- Wilson Grassi: 2 votos (0,28%)
- Samara: 1 voto (0,14%)
Japão
No Japão, Flávio Bolsonaro recebeu 71,59% dos votos válidos, contra 15,20% de Lula. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 4,53%, seguido por Renan Santos, com 3,48%.
- Flávio Bolsonaro: 24.601 votos (71,59%)
- Lula: 5.222 votos (15,20%)
- Augusto Cury: 1.555 votos (4,53%)
- Renan Santos: 1.195 votos (3,48%)
- Ronaldo Caiado: 595 votos (1,73%)
- Romeu Zema: 367 votos (1,07%)
- Clariana Barão: 307 votos (0,89%)
- Samara: 164 votos (0,48%)
- Edmilson Costa: 131 votos (0,38%)
- Wilson Grassi: 92 votos (0,27%)
- Hertz Dias: 59 votos (0,17%)
- Leonardo Avalanche: 40 votos (0,12%)
- Rui Costa Pimenta: 35 votos (0,10%)
Kuwait
No Kuwait, Lula recebeu 73,97% dos votos válidos, contra 16,43% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury ficou em terceiro lugar, com 6,85%.
- Lula: 54 votos (73,97%)
- Flávio Bolsonaro: 12 votos (16,43%)
- Augusto Cury: 5 votos (6,85%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (2,73%)
Líbano
No Líbano, Lula recebeu 64,84% dos votos válidos, contra 29,07% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury e Ronaldo Caiado aparecem empatados na terceira posição.
- Lula: 2.538 votos (64,84%)
- Flávio Bolsonaro: 1.138 votos (29,07%)
- Augusto Cury: 49 votos (1,25%)
- Ronaldo Caiado: 49 votos (1,25%)
- Clariana Barão: 31 votos (0,79%)
- Edmilson Costa: 19 votos (0,48%)
- Romeu Zema: 19 votos (0,48%)
- Leonardo Avalanche: 18 votos (0,45%)
- Renan Santos: 13 votos (0,33%)
- Samara: 10 votos (0,25%)
- Rui Costa Pimenta: 7 votos (0,17%)
- Hertz Dias: 5 votos (0,12%)
- Wilson Grassi: 5 votos (0,12%)
Malásia
Na Malásia, Lula recebeu 53,66% dos votos válidos, contra 32,93% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 8,54%.
- Lula: 44 votos (53,66%)
- Flávio Bolsonaro: 27 votos (32,93%)
- Renan Santos: 7 votos (8,54%)
- Augusto Cury: 3 votos (3,66%)
- Romeu Zema: 1 voto (1,22%)
Nova Zelândia
Na Nova Zelândia, Lula recebeu 70,48% dos votos válidos, contra 19,28% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos ficou em terceiro lugar, com 3,92%.
- Lula: 234 votos (70,48%)
- Flávio Bolsonaro: 64 votos (19,28%)
- Renan Santos: 13 votos (3,92%)
- Romeu Zema: 7 votos (2,11%)
- Augusto Cury: 6 votos (1,81%)
- Ronaldo Caiado: 5 votos (1,51%)
- Samara: 2 votos (0,60%)
- Hertz Dias: 1 voto (0,30%)
Países Baixos
Nos Países Baixos, Lula recebeu 74,44% dos votos válidos, contra 16,69% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.
- Lula: 4.387 votos (74,44%)
- Flávio Bolsonaro: 983 votos (16,69%)
- Renan Santos: 149 votos (2,53%)
- Augusto Cury: 143 votos (2,43%)
- Romeu Zema: 88 votos (1,49%)
- Ronaldo Caiado: 74 votos (1,26%)
- Samara: 27 votos (0,46%)
- Clariana Barão: 16 votos (0,27%)
- Hertz Dias: 14 votos (0,24%)
- Rui Costa Pimenta: 5 votos (0,08%)
- Edmilson Costa: 4 votos (0,07%)
- Wilson Grassi: 4 votos (0,07%)
Palestina
Na Palestina, Lula recebeu 93,09% dos votos válidos, contra 3,97% de Flávio Bolsonaro. Clariana Barão terminou em terceiro lugar, com 0,78%.
- Lula: 1.078 votos (93,09%)
- Flávio Bolsonaro: 46 votos (3,97%)
- Clariana Barão: 9 votos (0,78%)
- Edmilson Costa: 7 votos (0,60%)
- Renan Santos: 6 votos (0,52%)
- Romeu Zema: 2 votos (0,17%)
- Wilson Grassi: 2 votos (0,17%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (0,17%)
- Augusto Cury: 2 votos (0,17%)
- Hertz Dias: 1 voto (0,09%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,09%)
- Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,09%)
- Samara: 1 voto (0,09%)
Quênia
No Quênia, Lula recebeu 56,52% dos votos válidos, contra 36,95% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury, Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem empatados na terceira posição.
- Lula: 26 votos (56,52%)
- Flávio Bolsonaro: 17 votos (36,95%)
- Augusto Cury: 1 voto (2,17%)
- Renan Santos: 1 voto (2,17%)
- Ronaldo Caiado: 1 voto (2,17%)
Romênia
Na Romênia, Lula recebeu 50% dos votos válidos, contra 35,48% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 9,67%.
- Lula: 31 votos (50%)
- Flávio Bolsonaro: 22 votos (35,48%)
- Augusto Cury: 6 votos (9,67%)
- Wilson Grassi: 1 voto (1,61%)
- Ronaldo Caiado: 1 voto (1,61%)
Singapura
Em Singapura, Lula recebeu 54,60% dos votos válidos, contra 26,44% de Flávio Bolsonaro. Renan Santos e Augusto Cury aparecem na sequência.
- Lula: 190 votos (54,60%)
- Flávio Bolsonaro: 92 votos (26,44%)
- Renan Santos: 22 votos (6,32%)
- Augusto Cury: 21 votos (6,03%)
- Romeu Zema: 12 votos (3,45%)
- Ronaldo Caiado: 6 votos (1,72%)
- Rui Costa Pimenta: 2 votos (0,57%)
- Samara: 2 votos (0,57%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,29%)
Síria
Na Síria, Lula recebeu 89,81% dos votos válidos, contra 6,48% de Flávio Bolsonaro. Ronaldo Caiado terminou em terceiro lugar, com 1,85%.
- Lula: 97 votos (89,81%)
- Flávio Bolsonaro: 7 votos (6,48%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (1,85%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,92%)
- Augusto Cury: 1 voto (0,92%)
Tailândia
Na Tailândia, Flávio Bolsonaro recebeu 50% dos votos válidos, contra 39,22% de Lula. Renan Santos e Augusto Cury aparecem empatados na terceira posição.
- Flávio Bolsonaro: 51 votos (50%)
- Lula: 40 votos (39,22%)
- Renan Santos: 3 votos (2,94%)
- Augusto Cury: 3 votos (2,94%)
- Romeu Zema: 1 voto (0,98%)
- Samara: 1 voto (0,98%)
Taiwan
Em Taiwan, Flávio Bolsonaro recebeu 48,86% dos votos válidos, contra 35,16% de Lula. Renan Santos terminou em terceiro lugar, com 6,39%.
- Flávio Bolsonaro: 107 votos (48,86%)
- Lula: 77 votos (35,16%)
- Renan Santos: 14 votos (6,39%)
- Augusto Cury: 6 votos (2,74%)
- Clariana Barão: 4 votos (1,83%)
- Romeu Zema: 4 votos (1,83%)
- Hertz Dias: 2 votos (0,91%)
- Ronaldo Caiado: 2 votos (0,91%)
- Edmilson Costa: 1 voto (0,46%)
- Leonardo Avalanche: 1 voto (0,46%)
- Samara: 1 voto (0,46%)
Turquia
Na Turquia, Lula recebeu 70,87% dos votos válidos, contra 23,62% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury terminou em terceiro lugar, com 2,36%.
- Lula: 90 votos (70,87%)
- Flávio Bolsonaro: 30 votos (23,62%)
- Augusto Cury: 3 votos (2,36%)
- Clariana Barão: 1 voto (0,79%)
- Rui Costa Pimenta: 1 voto (0,79%)
- Ronaldo Caiado: 1 voto (0,79%)
- Samara: 1 voto (0,79%)
Quando sai o resultado oficial da eleição?
A divulgação oficial dos resultados das eleições presidenciais terá início às 17h deste domingo, no horário de Brasília, após o encerramento da votação no Brasil.
Os dados serão atualizados pelo TSE conforme os boletins de urna forem recebidos e processados. Os eleitores poderão acompanhar a apuração pelo site e pelo aplicativo Resultados, da Justiça Eleitoral.
Os brasileiros que têm domicílio eleitoral no exterior votam apenas para presidente e vice-presidente da República.
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