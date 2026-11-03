Paes defende 2º turno no RJ: ‘Ninguém alcançou a maioria’

Quatro dias após o primeiro turno o TSE rejeitou, por 5 a 2, a candidatura de Garotinho e anulou os 274.411 votos recebidos por ele; Ruas foi eleito

Eduardo Paes (PSD), ex-candidato ao governo do Rio de Janeiro, defendeu em suas redes sociais, nesta terça-feira, 3, um segundo turno no estado. Seu adversário nas eleições deste ano, Douglas Ruas (PL), foi declarado eleito após os votos em Anthony Garotinho (Republicanos) serem anulados.

No vídeo publicado, Paes alega que nem ele, nem Douglas Ruas, tiveram a maioria absoluta dos votos para governador do RJ.

“Ninguém alcançou a maioria absoluta, ou seja, ninguém teve mais do que 50% dos votos […] E a Constituição, gente, é muito clara, sem maioria absoluta, tem segundo turno”, afirmou.

Ele também alegou que sua campanha avisou várias vezes que Garotinho teve seus direitos políticos cassados antes das eleições, condenado por em uma ação civil pública por improbidade administrativa.

“Ele (Garotinho) não podia votar e muito menos ser candidato. Eu não culpo a Justiça Eleitoral, porque infelizmente a lei ainda permite esse tipo de manobra”, disse no vídeo.

Quatro dias após o primeiro turno o TSE rejeitou, por 5 a 2, a candidatura de Garotinho e anulou os 274.411 votos recebidos por ele no primeiro turno das eleições. A decisão, dessa maneira, fez com que Douglas Ruas (PL) fosse declarado eleito.

Se os votos fossem considerados válidos, haveria segundo turno no Rio, uma vez que nesse cenário nenhum dos candidatos atingiu a porcentagem de votos necessária. Ruas teve 4.271.199 votos (49,27% dos válidos), contra 3.706.984 de Paes (42,76%). Com a anulação, o candidato do PL passou a ter aproximadamente 50,9%.

Paes também se justificou sobre ter falado pouco sobre o tema:

“Muita gente me perguntou por que eu fiquei em silêncio sobre a eleição aqui no Rio desde a decisão do TSE. A resposta é muito simples. Eu entendi que a disputa jurídica do Rio não podia atrapalhar a eleição presidencial. O país precisava votar com tranquilidade e foi isso que aconteceu”.

“A justiça eleitoral já tem eleições suplementares previstas para o dia 6 de dezembro e outros lugares do país”, completou. Segundo o calendário disponível no site do TSE, oito cidades irão às urnas nesta data para eleger novos prefeitos e vice-prefeitos.