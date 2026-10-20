Lula oficializa autorização para quebra de sigilo no TSE; medida depende de Flávio

No documento, Lula autoriza a quebra de sigilo de seis membros da sua família

O presidente Lula (PT) oficializou junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a autorização para a quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal tanto dele como de seus parentes. O prazo seria até a próxima quarta-feira (21).

A promessa foi feita durante o debate Band/Jovem Pan realizado no último domingo (18). O presidente prometeu que abriria o sigilo caso o candidato Flávio Bolsonaro fizesse o mesmo. No documento, Lula autoriza a quebra de sigilo de seis membros da sua família:

Rosângela “Janja” Lula da Silva: Esposa de Lula e primeira-dama do Brasil, socióloga e filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), casou-se com Lula em maio de 2022.

Esposa de Lula e primeira-dama do Brasil, socióloga e filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT), casou-se com Lula em maio de 2022. Lurian Cordeiro Lula da Silva: Filha primogênita e única filha mulher de Lula, nascida em 1974 de seu relacionamento com Miriam Cordeiro.

Filha primogênita e única filha mulher de Lula, nascida em 1974 de seu relacionamento com Miriam Cordeiro. Marcos Cláudio Lula da Silva: Filho biológico da falecida segunda esposa de Lula, Marisa Letícia, fruto de um casamento anterior, adotado legalmente por Lula.

Filho biológico da falecida segunda esposa de Lula, Marisa Letícia, fruto de um casamento anterior, adotado legalmente por Lula. Fábio Luís Lula da Silva (“Lulinha”): Filho biológico mais velho de Lula e Marisa Letícia.

Filho biológico mais velho de Lula e Marisa Letícia. Sandro Luís Lula da Silva: Segundo filho do casamento de Lula com Marisa Letícia.

Segundo filho do casamento de Lula com Marisa Letícia. Luís Cláudio Lula da Silva: Filho caçula de Lula e Marisa Letícia, atuante como diretor esportivo e empresário.

A quebra depende de que Flávio também autorize a quebra de seus sigilos e dos membros próximos de sua família.

Jair Messias Bolsonaro: 38º presidente da República do Brasil (2019–2022), capitão reformado do Exército Brasileiro e deputado federal pelo Rio de Janeiro por sete mandatos consecutivos antes de assumir a presidência.

38º presidente da República do Brasil (2019–2022), capitão reformado do Exército Brasileiro e deputado federal pelo Rio de Janeiro por sete mandatos consecutivos antes de assumir a presidência. Rogéria Bolsonaro (Rogéria Nantes Braga): Primeira esposa de Jair Bolsonaro e mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente (Flávio, Carlos e Eduardo). Foi vereadora da cidade do Rio de Janeiro entre 1997 e 2001.

Primeira esposa de Jair Bolsonaro e mãe dos três filhos mais velhos do ex-presidente (Flávio, Carlos e Eduardo). Foi vereadora da cidade do Rio de Janeiro entre 1997 e 2001. Carlos Bolsonaro: Segundo filho de Jair e Rogéria Bolsonaro. Atuou como vereador no município do Rio de Janeiro de 2001 a 2025.

Segundo filho de Jair e Rogéria Bolsonaro. Atuou como vereador no município do Rio de Janeiro de 2001 a 2025. Eduardo Bolsonaro: Terceiro filho do casamento entre Jair e Rogéria Bolsonaro. Era escrivão da Polícia Federal e deputado federal pelo estado de São Paulo e está atualmente nos Estados Unidos.

Terceiro filho do casamento entre Jair e Rogéria Bolsonaro. Era escrivão da Polícia Federal e deputado federal pelo estado de São Paulo e está atualmente nos Estados Unidos. Jair Renan Bolsonaro: Quarto filho de Jair Bolsonaro, fruto de seu relacionamento com Ana Cristina Valle. É vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina.

Quarto filho de Jair Bolsonaro, fruto de seu relacionamento com Ana Cristina Valle. É vereador em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro: Nora de Jair Bolsonaro, advogada e casada com o filho primogênito do ex-presidente.

O desafio de Lula também abrange empresas nas quais os candidatos sejam sócios ou administradores, ou em que eles apareçam como responsáveis financeiros ou “usuários master” nas contas bancárias.

Para Lula, segundo o documento, existe apenas uma empresa, chamada L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA., CNPJ n.º 13.427.330/0001-00, da qual é sócio não administrador

No caso de Flávio, segundo o texto, são cinco CNPJS que deveriam ter o sigilo quebrado: