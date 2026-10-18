Lula questiona suposta cessão de terras raras aos EUA; Flávio rebate com CV e PCC

O chefe do Executivo e o senador trocaram acusações durante debate da Band

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou neste domingo (18) o senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre suposta pretensão do parlamentar em ceder minerais críticos brasileiros aos Estados Unidos durante o debate da Band.

“O Brasil está em um momento muito rico de possibilidade de crescimento na indústria de exploração de minerais críticos e terras raras. Vocês têm pretensão de entregar isso aos EUA?”, perguntou Lula.

Em resposta, Flávio disse que não houve trabalho de sua parte e de sua família junto aos Estados Unidos para aplicar tarifas contra produtos brasileiros.

“Eu fui até os Estados Unidos para defender as empresas e produtos brasileiros. Sabe o que o governo fez? Não mandou ninguém. Ele foi para lá defender CV [Comando Vermelho] e Primeiro Comando da Capital [PCC]”, declarou.

Lula, em sequência, afirmou “ser notável” e “notado” pela população brasileira de que a família Bolsonaro “está subordinada aos interesses norte-americanos”. Sem mencionar o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, o chefe do Executivo ainda acrescentou que o ex-parlamentar está nos Estados Unidos “fazendo pressão e instigando golpe contra Brasil”.