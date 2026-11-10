Lula recebeu R$ 1,99 milhão em repasses após eleição; de Flávio, R$ 1,09 milhão

O chefe do Executivo reeleito contabilizou maior número de contribuições, enquanto o senador concentrou as doações de maior valor

A campanha do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu cerca de R$ 1.990.000 em repasses após o segundo turno. O valor recebido pela campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL), por outro lado, foi de R$ 1.098.770.

A quantidade de doações recebidas pelo petista foi 33 vezes maior que a do candidato derrotado do Partido Liberal (PL). Este, porém, recebeu mais doações de grandes valores. Os dados estão disponíveis no DivulgaCand Contas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Do montante recebido pela candidatura de Lula depois das eleições, mais da metade veio de um repasse do fundo partidário da direção nacional do Partido dos Trabalhadores: R$ 1.200.200.

No total, a campanha do petista recebeu 1.216 doações após o segundo turno. Do total, 99% são de valores inferiores a R$ 1.000.

Os dias com maior quantidade de doações foram 6 de novembro, com 915 recebimentos, e 5 de novembro, com 268. Em primeiro lugar entre as doações, está uma transferência de R$ 443.060. Em segundo e terceiro lugares, vêm os valores de R$ 217.209 e R$ 86.100,13.

No caso de Flávio Bolsonaro, a campanha recebeu R$ 1.098.770, advindos todos de doações. No total, foram apenas 35 doações, sendo que 24 foram feitas em 26 de outubro, dia seguinte ao segundo turno do pleito.

Mais doações recebidas pela campanha do candidato do PL têm valores altos. No caso do presidente eleito, entre os valores de doação (ou seja, sem levar em conta a transferência do fundo do PT), nove passaram de R$ 1.000, sendo que três foram maiores que R$ 10 mil. Só duas foram superiores a R$ 100 mil.

Por outro lado, no caso de Flávio, 13 doações passaram dos R$ 1.000, sete foram superiores a R$ 10 mil e seis, a R$ 100 mil.

Os dois candidatos têm até o dia 14 deste mês para apresentar o balanço final dos repasses financeiros às campanhas.