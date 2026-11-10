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Política

Lula se reúne com Erdogan e sugere cooperação sobre minerais críticos

Ambos concordaram que é possível ampliar o valor de R$ 5,9 bilhões da balança de comércio bilateral

Estadão Conteúdo

Lula e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdoğan.
A reunião com Erdogan é a primeira com um chefe de Estado estrangeiro desde que Lula foi reeleito presidente há 16 dias Ricardo Stuckert / PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira (10) com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula sugeriu a Erdogan a cooperação turca no processamento de minerais críticos no Brasil.

“Lula mencionou a criação de conselho vinculado à Presidência da República para definir políticas nacionais sobre minerais críticos e promover seu processamento em território brasileiro e aventou a possibilidade de cooperação com a Turquia nessa área”, diz a nota da Secom.

A reunião com Erdogan é a primeira com um chefe de Estado estrangeiro desde que Lula foi reeleito presidente há 16 dias, vencendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no segundo turno. O presidente turco parabenizou Lula pelo triunfo eleitoral e citou as mobilizações populares que ocorreram no Brasil.

O comércio bilateral também foi tratado na reunião. Ambos concordaram que é possível ampliar o valor de R$ 5,9 bilhões da balança. Lula destacou o interesse de uma parceria mais robusta na área de defesa.

Os dois concordaram em realizar, em breve, a primeira reunião do Conselho Estratégico bilateral comandado pelos dois vice-presidentes, Geraldo Alckmin e Cevdet Yilmaz. Erdogan também se comprometeu a fazer uma visita de Estado futura ao Brasil acompanhado de empresários.

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