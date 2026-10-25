Mailza Assis vence Alan Rick e é reeleita governadora do Acre

Mailza Assis (PP) foi reeleita neste domingo (25) governadora do Acre no segundo turno das eleições de 2026.

A atual governadora terá como vice a médica e ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB). As duas concorreram pela coligação Avança Acre, formada por PDT, MDB, PL, Democrata e pela Federação União Progressista, que reúne União Brasil e PP.

A vitória garante a Mailza um mandato próprio no Palácio Rio Branco, cargo que ela já ocupava desde abril de 2026. Eleita vice-governadora na chapa de Gladson Cameli em 2022, ela assumiu definitivamente o governo após a saída do então governador para disputar uma vaga no Senado.

Do Senado ao governo

Nascida em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul, em 10 de dezembro de 1976, Mailza construiu sua trajetória política no Acre. Antes de chegar aos principais cargos do estado, teve passagem pela administração municipal de Senador Guiomard, onde exerceu funções nas áreas de Administração e Assistência Social.

A projeção para a política nacional começou em 2014, quando foi eleita primeira suplente de Gladson Cameli para o Senado. A composição acabaria abrindo caminho para que Mailza chegasse ao Congresso: quatro anos depois, Cameli deixou o mandato para disputar o governo do Acre e, após a vitória dele, ela assumiu definitivamente a cadeira no Senado em 2019.

Mailza permaneceu no Congresso até 2023. Durante o período, ocupou funções de liderança partidária e apresentou propostas relacionadas, entre outros temas, às mulheres e à legislação eleitoral. Entre elas esteve um projeto para endurecer as regras de combate às candidaturas fictícias utilizadas para fraudar a cota de gênero nas eleições.

Em 2022, decidiu não buscar um mandato próprio no Senado e voltou a formar uma chapa com Cameli. Desta vez, Mailza foi eleita vice-governadora do Acre, enquanto o governador conquistou um segundo mandato ainda no primeiro turno. Ela assumiu a vice-governadoria em janeiro de 2023 e, posteriormente, acumulou o posto com o comando da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos.

Primeira eleição

A sucessão ocorreu em 2 de abril de 2026. Gladson Cameli deixou o governo para concorrer ao Senado e Mailza assumiu definitivamente o Palácio Rio Branco. Ela se tornou a segunda mulher a governar o Acre, depois de Iolanda Fleming, que comandou o estado na década de 1980.

A chegada ao governo também colocou Mailza pela primeira vez no centro de uma disputa pelo comando do Executivo. Depois de ter chegado ao Senado como suplente e ao Palácio Rio Branco como vice, a eleição deste ano representou a oportunidade de conquistar diretamente dos eleitores um mandato para governar o estado.

O Progressistas oficializou sua candidatura em agosto, tendo Jéssica Sales como vice. Médica de Cruzeiro do Sul, Jéssica exerceu dois mandatos como deputada federal entre 2015 e 2023 e integrou a chapa indicada pelo MDB. A composição entre as duas também se tornou a primeira chapa formada exclusivamente por mulheres a disputar o governo do Acre.

Com a vitória, Mailza permanece no Palácio Rio Branco e inicia em 1º de janeiro de 2027 um mandato de quatro anos, com término previsto para o fim de 2030.