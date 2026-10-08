Mais de 60 deputados eleitos são investigados por corrupção e outros crimes

Segundo o levantamento, 33 parlamentares já foram formalmente acusados, enquanto outros 36 têm inquéritos em andamento

Pelo menos 69 deputados eleitos nas últimas eleições de domingo no Brasil estão sendo investigados por corrupção, desvio de verbas, manipulação de contratos públicos ou crimes ambientais, entre outras irregularidades.

Com esses números, um em cada nove congressistas está sob investigação, segundo informações obtidas pelo portal brasileiro UOL, que detalhou que 33 parlamentares já foram formalmente acusados, enquanto outros 36 têm inquéritos em andamento, aguardando a apresentação de acusações formais contra eles.

A maioria dos casos está relacionada ao desvio de verbas públicas, embora também haja acusações de violência doméstica ou de crimes racistas. A Constituição brasileira só suspende os direitos políticos em caso de condenação criminal definitiva, quando já não há possibilidade de recurso.

Entre os investigados destaca-se o deputado do Partido Liberal (PL) Mario Frias, que está sendo investigado pela polícia por suposto desvio de até dois milhões de reais (cerca de 355 mil euros) provenientes de emendas legislativas para a produção do filme Dark House, um biopic sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A maior parte dos cargos, segundo essas informações, pertence a formações da direita, incluindo o Partido Liberal dos Bolsonaros e as diferentes forças que compõem esse bloco parlamentar informal conhecido como “centrão” – o grande centro -, que se tornou indispensável para a governabilidade.

Há décadas, todo aquele que chegou ao Palácio do Planalto precisou contar com a aprovação desse grupo, formado, entre outros, pelos Progressistas, União Brasil, Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e Republicanos, todos presentes em sua maioria nesta lista.

No dia 4 de outubro, mais de 1.650 cargos estavam em disputa nas eleições, nas quais foram eleitos, já no primeiro turno, o novo presidente e o vice-presidente, além da composição do Congresso, bem como das diferentes câmaras estaduais e seus governadores. No dia 25 de outubro será realizado o segundo turno.

A direita conseguiu conquistar a Câmara dos Deputados e o Senado, além de importantes escaços como o de São Paulo, mas, acima de tudo, com a vitória do candidato ultraconservador Flávio Bolsonaro à Presidência, com 47% dos votos, dois pontos a mais que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

*via Estadão Conteúdo