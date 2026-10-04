Marcelo Castro e Júlio César são eleitos senadores do Piauí

Candidatos do MDB e do PSD ficam com as duas vagas em disputa no estado e terão mandatos de oito anos no Senado

Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) foram eleitos neste domingo (4) senadores pelo Piauí nas eleições de 2026. Marcelo Castro recebeu 35,66% dos votos válidos, enquanto Júlio César teve 26,95% dos votos válidos.

Em 2026, o Piauí elege dois senadores, cada um para um mandato de oito anos. Na eleição para o Senado, o eleitor pode escolher dois candidatos, e são eleitos os dois nomes que obtiverem a maior quantidade de votos no estado. Não há segundo turno para a disputa das vagas ao Senado.

A eleição representa a reeleição de Marcelo Castro e leva Júlio César ao Senado pela primeira vez, após uma trajetória de décadas na Câmara dos Deputados. Os dois foram os candidatos mais votados na disputa pelas duas vagas destinadas ao Piauí.

Marcelo Castro

Marcelo Costa e Castro, de 76 anos, é médico e nasceu em São Raimundo Nonato, no Piauí. Iniciou a carreira política como deputado estadual, cargo que exerceu entre 1983 e 1995. Depois, foi deputado federal por vários mandatos.

Entre 2015 e 2016, Marcelo Castro foi ministro da Saúde durante o governo da presidente Dilma Rousseff. Em 2019, assumiu uma cadeira no Senado após ser eleito nas eleições de 2018.

Nas eleições de 2026, Marcelo Castro disputou a reeleição pelo MDB, com o número 151.

Com a vitória, Marcelo Castro permanecerá no Senado por mais oito anos, em mandato que terá início em fevereiro de 2027 e seguirá até 2035.

Júlio César

Júlio César de Carvalho Lima, conhecido como Júlio César, tem 78 anos e nasceu em Guadalupe, no Piauí. É agricultor, professor e advogado. Antes de chegar ao Congresso, foi prefeito de Guadalupe por quatro mandatos.

Júlio César foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1994 e voltou à Câmara em diferentes eleições. Atualmente, exerce mais um mandato como representante do Piauí na Casa.

Em 2026, Júlio César disputou uma vaga no Senado pelo PSD, com o número 555. A candidatura foi registrada com o nome de urna “Júlio César o Julim do Lula”.

Com a vitória, Júlio César deixa a Câmara dos Deputados e assume uma das três cadeiras do Piauí no Senado a partir de fevereiro de 2027, para um mandato de oito anos, até 2035.