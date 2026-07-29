Marina e Tebet lideram disputa ao Senado de SP, diz Paraná Pesquisas
Pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (29) mostrou que as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) lideram a disputa ao Senado por São Paulo. Ambas compõem a chapa paulista encabeçada pelo candidato ao governo estadual Fernando Haddad (PT).
Segundo o levantamento, Marina registra 31% das intenções de voto. Tebet tem 30,7%.
O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) figura em terceiro com 24,8%. Ele é seguido por:
- Ricardo Salles (Novo): 19,2%
- André do Prado (PL): 13,5%
- Paulinho da Força (Solidariedade): 12,3%
- Soninha Francine (Cidadania): 4,8%
- Allana Matos (UP): 1,8%
- Maíra de Souza (UP): 1,5%
- Márcio Alves (UP): 1,4%
De 25 a 28 de julho, o Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 pessoas presencialmente. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 23 de julho de 2026 com o número SP-04624/2026.