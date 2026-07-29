Marina e Tebet lideram disputa ao Senado de SP, diz Paraná Pesquisas

Pesquisa mostrou que as ex-ministras registram respectivamente 31% e 30,7% das intenções de voto à Casa Alta

Pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira (29) mostrou que as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) lideram a disputa ao Senado por São Paulo. Ambas compõem a chapa paulista encabeçada pelo candidato ao governo estadual Fernando Haddad (PT).

Segundo o levantamento, Marina registra 31% das intenções de voto. Tebet tem 30,7%.

O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP) figura em terceiro com 24,8%. Ele é seguido por:

Ricardo Salles (Novo): 19,2%

19,2% André do Prado (PL): 13,5%

13,5% Paulinho da Força (Solidariedade): 12,3%

12,3% Soninha Francine (Cidadania): 4,8%

4,8% Allana Matos (UP): 1,8%

1,8% Maíra de Souza (UP): 1,5%

1,5% Márcio Alves (UP): 1,4%

De 25 a 28 de julho, o Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 pessoas presencialmente. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 23 de julho de 2026 com o número SP-04624/2026.