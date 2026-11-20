O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu ao presidente do tribunal, Edson Fachin, que torne público o relatório da Polícia Federal que cita seu nome em conversas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro.

Na quinta-feira, Fachin arquivou seis dos dez relatórios da PF sobre menções a ministros da Corte no caso Banco Master e encaminhou os outros três, além do que menciona Mendonça, à Procuradoria-Geral da República (PGR). Foram enviados à Procuradoria os documentos sobre Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

Fachin também enviou a cada ministro citado apenas uma cópia do relatório que trata das menções ao próprio magistrado. Foram arquivados os documentos sobre Cristiano Zanin, Luiz Fux, Cármen Lúcia, Gilmar Mendes, Flávio Dino e o próprio Fachin. Os magistrados foram apenas citados em conversas de Vorcaro com terceiros.

A PGR vai analisar os quatro relatórios encaminhados pela Presidência do Supremo. Em setembro, ao abrir a sessão extraordinária sobre o caso Master, Fachin afirmou que uma eventual abertura de investigação contra um integrante da Corte cabe ao plenário.

Em 1º de setembro, André Mendonça tornou público um relatório da PF que reunia mensagens de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, para um número associado a Alexandre de Moraes. O documento também trazia registros de encontros e de negociações entre o banco e o escritório de advocacia de Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro. Fachin assumiu a relatoria do procedimento sobre os contatos entre Moraes e Vorcaro em 12 de setembro.

Na sessão de 15 de setembro, o Supremo discutiu se o procedimento sobre Moraes deveria tramitar em conjunto com o que trata de questionamentos sobre a atuação de Mendonça no caso. O julgamento foi interrompido por um pedido de vista de Flávio Dino. A sessão terminou com um placar provisório de 4 a 3 pela análise separada.

Em outubro, após cobranças de integrantes da Corte para que fossem avaliadas as menções a todos os ministros, Fachin pediu à PF um levantamento que apresentasse cada referência com seu contexto e em caráter descritivo. A entrega desse material foi um dos marcos previstos pelo presidente do STF para reavaliar a permanência da investigação do Master sob sua responsabilidade.

O que já veio a público sobre os quatro ministros

Alexandre de Moraes

O relatório divulgado em setembro registra que, dois dias antes de ser preso pela primeira vez, Vorcaro perguntou a um contato associado ao ministro se deveria “estar fora” na segunda-feira seguinte. A PF também identificou o usuário “Ministro Alexandre de Moraes” nos registros de edição de minutas do contrato do Master com o escritório de Viviane Barci. O documento previa R$ 108 milhões líquidos em honorários ao longo de três anos. O escritório afirmou que Moraes analisou o acordo a pedido do setor de compliance para verificar eventual impedimento legal.

Dias Toffoli

Mensagens entre Vorcaro e o cunhado, Fabiano Zettel, tratavam de pagamentos à Maridt Participações, empresa da qual Toffoli e dois irmãos são sócios. Os pagamentos estariam relacionados à compra de uma participação no resort Tayayá. Toffoli disse que a empresa já havia deixado o empreendimento quando a ação sobre a compra do Master pelo Banco de Brasília (BRB) chegou ao seu gabinete. Também negou ter recebido valores de Vorcaro ou de Zettel. Em fevereiro, deixou a relatoria do caso, que passou a Mendonça por sorteio.

Kassio Nunes Marques

Em setembro, a PF fez uma operação contra o desembargador Newton Ramos, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), por suspeita de atuar como intermediário entre o ministro e Vorcaro. A apuração envolvia conversas sobre precatórios de interesse do banco. Em nota à Jovem Pan, Nunes Marques afirmou que nunca favoreceu Vorcaro em suas decisões, nunca trocou mensagens com ele e jamais autorizou alguém a falar em seu nome.

André Mendonça

Mensagens extraídas pela PF registram uma reunião do ministro com Vorcaro em março de 2025, em São Paulo. Mendonça confirmou o encontro e disse que recebeu o empresário uma única vez para ouvir seus argumentos em um processo sobre precatórios de interesse do Master. Segundo o ministro, seu voto no caso foi contrário à posição defendida pelo banqueiro.

Por que a PF refez os relatórios

A direção da PF mandou refazer os documentos por entender que as primeiras versões iam além do caráter informativo solicitado por Fachin. Os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes, que participaram da elaboração do material, perderam os cargos de chefia. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal cobrou explicações ao Ministério da Justiça e pediu que os dois fossem ouvidos sobre a troca de funções e a reformulação dos relatórios.

Na quarta-feira (18), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, afirmou no Senado que houve “quebra de confiança” porque os documentos foram inseridos no sistema da corporação sem apresentação prévia à direção. No mesmo dia, Andrei entregou os novos relatórios a Fachin.