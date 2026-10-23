Michelle Bolsonaro posta foto em que aparece Jair Bolsonaro de tornozeleira
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL-DF) postou uma foto nesta sexta-feira (23) em que aparece o ex-presidente Jair Bolsonaro deitado no sofá. Na imagem compartilhada no Instagram, aparece o pé de Bolsonaro com a tornozeleira eletrônica.
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro junto com outros sete réus acusados de planejar uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Eles foram condenados pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado por violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. A votação coube à 1ª turma do STF.
Os crimes
A maioria dos ministros entendeu que Bolsonaro e seus aliados devem ser condenados por:
- Golpe de Estado
- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Organização criminosa
- Dano qualificado ao patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado
No caso do deputado Alexandre Ramagem, a tendência é que ele seja absolvido de dois crimes ligados a danos ao patrimônio.
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