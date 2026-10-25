Moradores de Salvador organizam caronas solidárias após falta de ônibus
A redução da frota de ônibus em Salvador, que levou a Justiça Eleitoral a decretar a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, gerou uma onda de solidariedade entre moradores neste domingo (25). Após vídeos de pontos e estações lotados circularem nas redes sociais, voluntários passaram a organizar caronas para levar eleitores aos locais de votação.
Por volta das 13h, um grupo de WhatsApp já reunia 1,2 mil participantes, que compartilhavam pedidos de ajuda e articulavam trajetos. Moradores que já haviam votado também saíram de carro e começaram a passar pelos pontos próximos, oferecendo caronas.
Com apoio jurídico do advogado Guilherme Moura, a iniciativa iniciada em grupo do WhatsApp orientava os voluntários a priorizar mulheres e idosos, circular sem propaganda eleitoral e não perguntar em quem os passageiros votariam. As mensagens também indicavam canais do Ministério Público, da Justiça Eleitoral e da Defensoria Pública da Bahia para de
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